Reis, via alle istanze dal 14 ottobre 

Al via le istanze per il Reddito di inclusione sociale, di fatto la seconda tranche del sussidio per il 2024. Potranno essere presentate dal 14 ottobre sino a esaurimento fondi disponibili, e solo attraverso la compilazione online dell’istanza. «La valutazione dello stato di bisogno da parte dei Servizi sociali», si legge nell’avviso «avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base per un valore massimo pari a 15mila euro di Isee, sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno. In ogni caso sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Quartu». Sullo sfondo ci sono i numeri allarmanti annunciati pochi mesi fa dall’assessorato comunale guidato da Marco Camboni: 989 richieste con il primo bando del Reis, 674 quelle ammesse al contributo.

RIPRODUZIONE RISERVATA