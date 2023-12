Reis, su 93 domande gli ammessi sono soltanto 23 

Via libera ai fondi del Reddito di inclusione sociale per l’annualità 2022/23. Il Comune di Dolianova ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei beneficiari. Su novantatré domande presentate, solo ventitré sono state ammesse direttamente ai contributi mentre altre cinquantesei sono state invece accolte con riserva perché mancanti della documentazione relativa al reddito di cittadinanza. Quattordici le domande escluse per il superamento del limite reddituale.

La quota di finanziamenti assegnata al Comune di Dolianova è di 141mila euro per il biennio 2022/2023. Il Reis, finanziato dalla Regione per contrastare la povertà, prevede l’erogazione di un sussidio economico condizionata allo svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attiva. La misura è destinata a soggetti con un reddito Isee sotto i dodicimila euro o con un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, inferiore ai quarantamila euro.

Gli aiuti sono incompatibili con il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza ma, per alcuni casi specifici (assegno inferiore a cento euro al mese), sono previste delle specifiche deroghe. Eventuali ricorsi contro la graduatoria provvisoria devono essere presentati entro il 22 dicembre. (c. z.)

