Reis, i soldi tornano alla Regione 

Quindici beneficiari del reddito di inclusione sociale hanno preferito percepire il reddito di cittadinanza, una scelta che ha obbligato il Comune di Arbus a restituire alla Regione i fondi del Reis non spesi per complessivi 91.491 euro. Per il sindaco, Paolo Salis «rendere ciò che non è stato utilizzato sul territorio è una questione di correttezza sia contabile sia etica che civile». Diversamente per il consigliere di minoranza Agostino Pilia: «Un’altra occasione persa per agevolare i nostri cittadini».

Il bando

Un assegno mensile, da un minimo di 200 euro, con un solo nucleo familiare, a un massimo di 540 in cambio di una serie di “doveri” come la partecipazione a corsi di formazione e l’accettazione delle offerte di lavoro che si presenteranno. Si chiama Reis, nato per contrastare la povertà e ribattezzato aggiudu torrau, aiuto restituito. Nel 2022, anno in cui è stato gestito il progetto ad Arbus, finanziato con 138.997 euro, sono state 28 le domande presentate, otto ammesse nel primo semestre, nel secondo sono stati cinque gli ammessi. Per gli aventi diritto è prevalsa la scelta obbligata dallo stesso bando “se in possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza devono rinunciare al programma Reis”, a questo si aggiunge il requisito del limite economico di un Isee di 12mila euro, soglia fissata dalla Regione. A conti fatti, l’intera operazione alle casse del Comune ha comportato un risparmio di 91.491 euro. Fondi che la Regione, per effetto della legge di stabilità, ha chiesto di restituire per la riprogrammazione delle somme in piani finalizzati a iniziative di carattere sociale.

Le economie

Tirate le somme, nel 2023 ammontano a 180mila euro i soldi nelle casse di Comune rispediti alla Regione. Motivazioni diverse, denominatore comune: quattro progetti finanziati a partire dal 2017 e in parte non portati a termine. Il Reis è l’ultimo in elenco, il primo si riferisce ai 25mila euro per il triennio 2014-2017 a favore dei Comuni montani, fondi statali. Il secondo di 19mila destinati al sociale e all’incremento delle biblioteca. Il progetto “Chistionai Sceti” è il terzo, con Arbus capofila ha coinvolto San Gavino e Gonnosfanadiga. Un progetto di 150.365 euro che ha rispedito al mittente quasi quarantamila euro per mancate adesioni alle attività laboratori. «Restituire soldi – incalza Pilia – è un’offesa alla comunità. Spetta all’amministrazione trovare le soluzioni perché ciò non accada. La famiglie bisognose vanno cercate e guidate per ricevere i fondi disponibili». Il primo cittadino ribadisce: «Abbiamo seguito alla lettera le indicazioni dei bandi. Le economie non possiamo tenerle in cassa».

