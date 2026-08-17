Reis, fondi per la metà dei richiedenti 

È stata ufficialmente approvata la graduatoria che comprende i 64 richiedenti ammessi al reddito di inclusione sociale (Reis) 2026 a Quartucciu. Per quasi la metà, però, il contributo resta in attesa dei fondi regionali. Le risorse assegnate dalla Regione al Comune non sono infatti sufficienti a coprire l’intero fabbisogno. La graduatoria finanzia al momento le prime 35 posizioni, mentre dalla 36 alla 64 l’ammissione è vincolata all’arrivo di nuove risorse.

Il sostegno riguarda il periodo da luglio 2026 a giugno 2027, con il Comune che procederà con l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di 264mila euro circa, corrispondente al 73,57% del fabbisogno comunale richiesto. Dalla Regione è arrivata una possibile apertura: è all’esame del Consiglio regionale un incremento dei fondi Reis per garantire la copertura integrale delle richieste dei Comuni. Ogni richiedente riceverà una comunicazione via email sull’assegnazione o meno del finanziamento. ( matt.cab. )

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