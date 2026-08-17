VaiOnline
Quartucciu
18 agosto 2026 alle 00:10

Reis, fondi per la metà dei richiedenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata ufficialmente approvata la graduatoria che comprende i 64 richiedenti ammessi al reddito di inclusione sociale (Reis) 2026 a Quartucciu. Per quasi la metà, però, il contributo resta in attesa dei fondi regionali. Le risorse assegnate dalla Regione al Comune non sono infatti sufficienti a coprire l’intero fabbisogno. La graduatoria finanzia al momento le prime 35 posizioni, mentre dalla 36 alla 64 l’ammissione è vincolata all’arrivo di nuove risorse.
Il sostegno riguarda il periodo da luglio 2026 a giugno 2027, con il Comune che procederà con l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di 264mila euro circa, corrispondente al 73,57% del fabbisogno comunale richiesto. Dalla Regione è arrivata una possibile apertura: è all’esame del Consiglio regionale un incremento dei fondi Reis per garantire la copertura integrale delle richieste dei Comuni. Ogni richiedente riceverà una comunicazione via email sull’assegnazione o meno del finanziamento. ( matt.cab. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Rischia di annegare: grave Trepy

Incidente in piscina, l’attaccante 20enne del Cagliari in Terapia intensiva a Sassari 
l L. Piras, Spignesi
Il dramma

Morta dopo un mese di agonia

Ferita gravemente dal marito il 23 luglio, Michela Rubiu non ce l’ha fatta 
Raffaele Serreli
L’inchiesta.

Oggi o domani l’autopsia

Andrea Manunza
La disgrazia

Rischia di annegare in piscina, grave Trepy

La punta del Cagliari in coma farmacologico. Pisacane: «Ti aspetto». La preghiera di Esposito 
Lorenzo Piras
il dram

L’impennata degli sbarchi: 150 per cento in più dal 2025

La Sardegna rischia di diventare la seconda Lampedusa 
Luigi Almiento
Sotto la lente l’impianto eolico Alas, già in fase di realizzazione dopo l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione

Altolà alle pale vicino alle domus de janas

Il ministero della Cultura chiede chiarimenti alla Soprintendenza di Sassari e Nuoro 
Alessandra Carta