Reis, ammesse 26 istanze 

È online la graduatoria provvisoria di ammessi e non ammessi al Reis (reddito di inclusione sociale), la misura regionale nata per garantire un sostegno alle famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica. Sono ventinove le famiglie che risultano al momento beneficiarie, mentre dieci quelle non ammesse al secondo semestre “Reis 2022-parte prima”. A breve inoltre verrà pubblicato anche il nuovo bando pubblico per l'accesso alla misura relativa al secondo semestre.

