Reintegrato il giudice Di Giacomo 

Il Consiglio superiore della Magistratura (Sezione disciplinare) ha reintegrato il magistrato Alessandro Di Giacomo. È stato revocato il provvedimento di sospensione che era scattato al momento dell’avvio delle indagini (con relativa misura interdittiva) sulla turbativa della vendita giudiziaria di villa Ragnedda. La sospesione dalle tutte le funzioni con drastica riduzione dello stipendio è del dicembre 2017, quindi per sei anni Di Giacomo è stato tenuto lontano dal suo ufficio, nel Tribunale di Tempio. Nel frattempo il Tribunale di Roma lo ha assolto (era stato lui nel 2016 a firmare il decreto di assegnazione della villa, acquistata da un magistrato) e ora il Csm, accogliendo le richieste del penalista Giandomenico Caiazza, ha reintegrato Di Giacomo nella sua funzione di giudice delle esecuzioni immobiliari di Tempio. Il magistrato non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma è certo che la vicenda avrà ulteriori pesanti strascichi per i danni subiti.

