«Reinstallate  i dissuasori in via Bonaria» 

«Subito i dissuasori in via Bonaria». Avevano ragione i residenti della strada nel cuore del centro storico che nei giorni scorsi avevano espresso i loro timori: «Se non rimetteranno subito le barriere o allargheranno il marciapiede, noi non potremmo nemmeno entrare in casa e passare a piedi sarà un incubo».

E infatti tolti i paletti in ferro sul lato sinistro della strada per stendere il nuovo asfalto, subito la cunetta è stata presa d’assalto dagli automobilisti. In alcune ore addirittura c’è la fila delle auto in sosta in quello che era il percorso pedonale, con buona pace di chi si sposta a piedi ed è costretto a passare in mezzo alla strada. Tanto più che la zona è abitata soprattutto da anziani . Per questo l’appello è di sistemare quanto prima i dissuasori e la nuova segnaletica: senza il segnale di arresto a terra infatti nessuno si ferma allo stop all’incrocio con via Roma. Tanto più ora che si arriva a tutta velocità nel percorso, per fortuna, senza più buche.

