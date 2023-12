Regole Ue, Meloni vede «spiragli» 

Giorgia Meloni resta in trincea sul Mes. «Non è un totem ideologico», replica a Elly Schlein. Accusata di fare obiezioni «strumentali», la segretaria del Pd a sua volta accusa il governo di fare un «gioco delle tre carte», al termine del quale «si rimangerà la promessa elettorale» di non ratificare le modifiche al Meccanismo europeo di stabilità.

La trattativa

Il momento della verità, su un atto che non vede tutta la maggioranza perfettamente allineata, è destinato nuovamente a slittare, almeno all’inizio del 2024. Prima a Palazzo Chigi attendono l’esito del negoziato sul Patto di stabilità, e la presidente del Consiglio vede «spiragli per una soluzione seria», in una trattativa che definisce «aperta e molto serrata». Meloni di più preferisce non aggiungere, all’inizio di una settimana che la porterà a Bruxelles per un Consiglio europeo focalizzato sulle nuove regole della governance finanziaria dell’Ue. La posizione italiana, spiega, «è chiara, viene compresa e rispettata»: gli investimenti per la transizione verde e digitale e per la Difesa siano esclusi dal calcolo del debito. «Non si può punire chi investe», è la sintesi della leader di FdI, «e non ci si può chiedere di dire sì a un Patto di stabilità che non questo governo, ma nessun governo italiano potrebbe rispettare».

L’ultimo sì

Per il centrodestra la ratifica del Mes da parte dell’Italia (l’unica che manca fra i Paesi dell’Eurozona) è diventata una leva negoziale. Nella Lega resta una certa rigidità e si attende un’indicazione di Meloni. «Come Forza Italia siamo favorevoli all’approvazione del Mes ma non c’è una grande fretta», puntualizza il vicepremier Antonio Tajani. Così slitterà ancora la discussione in Aula alla Camera: è prevista per giovedì, quando però ci si dedicherà al decreto anticipi. Prima di Natale è attesa a Montecitorio la manovra (ma anche qui i tempi sono incerti), e quindi del fondo salva-Stati si riparlerà solo nel 2024. «Non è possibile per ragioni ideologiche bloccare tutto il resto d’Europa sulla ratifica di un trattato», la frase di Schlein che «fa sorridere» Meloni. «Forse non sa che il Mes esiste, chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare» osserva la premier, chiedendo alle opposizioni perché non lo abbiano ratificato mentre erano da «4 anni al governo». Ma senza la ratifica da parte dell’Italia non entra in vigore la nuova funzione del Mes come backstop, cioè rete di sicurezza finanziaria nel sistema di gestione delle crisi bancarie. L’Europa aspetta, ma è inquieta.

