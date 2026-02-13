«Regole Tari? Chiedete al giudice» 

«Non spetta a noi il controllo sulla legittimità degli atti adottati dai Comuni, eventuali controversie sono di competenza del Tribunale amministrativo regionale e della Corte dei Conti». Così la Regione, assessorato Enti locali, risponde ad una richiesta di chiarimenti della minoranza di Arbus, a proposito degli aumenti sulle tariffe Tari, approdati in Aula su proposta dalla maggioranza. «A questo punto - dice il capogruppo, Michele Schirru - valuteremo se rivolgerci alla giustizia amministrativa e contabile. Non possiamo caricare sui cittadini costi non dovuti».

Costa Verde

Il caso oggetto del contendere riguarda l’aumento del 196 per cento della Tari 2025, ripartendo il carico tributario con un segno più di 217 euro per i non residenti, meno 112 euro per i residenti, di fatto appesantendo la bolletta dei proprietari delle villette estive della Costa Verde. Penalizzati anche i titolari di Bed & Breakfast, di affittacamere o di case vacanze occasionali che dovranno sborsare da 120 a 357 euro in più. La stangata annunciata a giugno sollevò le proteste dei cittadini, mentre la minoranza si affrettò a denunciare alla Regione e alla Corte dei Conti «presunti profili di illegittimità del regolamento Tari e irragionevolezza delle tariffe». La risposta della Regione non lascia dubbi: «Si precisa che la legge 4 febbraio 2016 ha eliminato dall’ordinamento anche l’ultima forma di controllo di legittimità degli atti adottati dagli enti locali, ovvero il controllo eventuale. Pertanto le controversie relative dovranno essere inviate agli organi di giustizia amministrativa e contabile».

La minoranza

«Resta il fatto - ricorda Schirru - che sulla questione è sceso il silenzio. Un pasticcio. Nel 2026 con quali tariffe dobbiamo fare i conti?». Agostino Pilia incalza: «La Regione sminuisce la nostra funzione di controllo dell’operato della maggioranza. Se per ogni atto che riteniamo incostituzionale dovremmo affidarci a un avvocato per un ricorso al Tar, la politica diventa dei ricchi». E sulla Corte dei Conti aggiunge: «Abbiamo coinvolto i giudici contabili in diverse questioni, come i parcheggi sul litorale, parte abusivi e parte affidati senza gara. Mai una risposta. Che dire delle note alle Regione per accedere al protocollo?». Gianni Lussu, sempre dell’opposizione, aggiunge: «Chiedere alla minoranza di intraprendere le vie legali per questioni politiche, è come svuotare il nostro ruolo di controllo. Che senso ha verificare gli atti da approvare se il tutto si limita a un sì o a un no e, nei casi dubbi, interpellare un giudice?».

Il sindaco

«Sul regolamento Tari – comunica il primo cittadino Paolo Salis - sono previste ulteriori modifiche. Alcune delle novità introdotte verranno eliminate per essere integrate con delle soluzioni alternative. A breve ne riparleremo in Commissione regolamento».

