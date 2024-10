Regole stradali, prime lezioni per gli studenti 

Riparte il progetto di educazione stradale nelle scuole quartesi, Elementari e Medie. Ieri la prima lezione nel plesso di via Perdalonga, con un mini circuito nel cortile esterno che riproduce uno scorcio di viabilità cittadina, fra stop, strisce pedonali e prime regole da seguire in strada. Il progetto - Carreralonga - è finanziato dal Comune con gli incassi delle multe a carico degli automobilisti indisciplinati.

Un programma di educazione stradale che passa per 3 step: una prima parte teorica, una seconda teorico-pratica, con il supporto di un plastico, e infine una terza, esclusivamente pratica, generalmente negli spazi esterni dei plessi, dove viene realizzato un percorso, comprensivo di segnaletica stradale, e utilizzati dei mini veicoli.

«Con questo progetto vogliamo portare un contributo per insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e vorremmo lo facessero divertendosi - commenta l’assessora a Mobilità e Trasporti Elisabetta Atzori -. Dare stimoli in più per capire l’importanza di prestare attenzione anche in ambiti più complessi rispetto a quelli tipici della loro età, perché a volte potrebbero essere loro stessi a stimolare comportamenti virtuosi dei propri genitori».

Con lei anche la collega della Pubblica istruzione, Cinzia Carta: «Anche quest’anno promuoviamo i progetti di educazione stradale, iniziative che portano un risvolto pratico, con l’auguro che i ragazzi possano apprendere nuove regole e contribuire così alla crescita dell’intera comunità».

