Regole stradali da imparare, ok al progetto 

Riparte l’educazione stradale nelle scuole quartesi. Il progetto, sperimentato nel 2022 e nel 2023, viene confermato anche per i primi tre mesi del prossimo anno scolastico, da ottobre a dicembre. C’è il via libera della Giunta, su proposta dell’assessorato alla Viabilità guidato da Elisabetta Atzori, e ci sono anche le risorse a disposizione - poco più di 7mila euro - ricavate fra i proventi incassati dal Comune con le multe a carico degli automobilisti indisciplinati.

Due i progetti in campo: Edustradando 2.0 - dedicato agli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado - e Carreralonga, con cui viene previsto un supporto pedagogico all’assunzione di comportamenti stradali corretti per gli alunni fino alla scuola secondaria di primo grado. Lezione teoriche ma anche pratiche con tanto di simulatori di monopattino, moto, bici e auto, per insegnare ai più piccoli come comportarsi. E mini circuiti riprodotti fuori dalle scuole, con strisce pedonali, incroci, cartelli stradali da rispettare e mini piste ciclabili. Una sorta di prova generale per un futuro, neanche troppo lontano, quando saranno loro gli utenti della strada. In palio c’è anche il “patentino del buon cittadino”. L’obiettivo - viene spiegato nella delibera - è «contribuire, attraverso l’educazione stradale, al processo di formazione dei bambini, all’interno di quel grande campo di raccordo culturale e interdisciplinare attraverso l'utilizzo di simulatori di guida che permettono ai ragazzi di conoscere e “sperimentare” in modo interattivo la segnaletica e le situazioni stradali più pericolose».

