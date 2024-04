Regole per la guida, liceali a lezione 

Il progetto Icaro della polizia stradale, approda al Leonardo da Vinci. Ieri, nell’aula magna dell’istituto superiore, tutte le quinte classi sono state coinvolte nella campagna sulla sicurezza stradale promossa dalla polizia di Stato. L’incontro si è svolto seguendo due filoni, uno relativo all’attenzione, alla distrazione e ai comportamenti che mettono a rischio alla guida e l’altro sulle alterazioni da assunzione di alcol, stupefacenti e farmaci. Tramite video e dati è stato mostrato come l’uso del cellulare sia la prima causa di incidenti, come il multitasking, così come l’assunzione di sostanze, non siano compatibili con la guida e come postare una foto sui social equivalga a fare 612 metri bendati.

Al termine, ai ragazzi patentati è stato fatto provare l’alcol test per sfatare la bufala del collutorio o del cioccolatino alcolico che fa alzare i livelli di alcolemia. Relatore della giornata, l’ispettore Fausto Loddo, comandante del distaccamento di Lanusei, con il supporto di alcuni operatori della stradale di Lanusei: «Lo scopo di queste lezioni è che i ragazzi abbiano consapevolezza dei pericoli della strada. Vogliamo con fermezza che si arrivi a una quota di incidenti stradali pari a zero». Il dirigente Giovanni Marcello ha spiegato l’importanza del progetto: «La scuola si pone l’obiettivo formativo di far acquisire alle nostre studentesse e ai nostri studenti, gli automobilisti di domani, conoscenze e competenze, espresse in termini di responsabilità ed autonomia, relative ai comportamenti corretti da adottare alla guida di un automezzo, tali da ridurre gli incidenti e da promuovere una mobilità più sostenibile». (p. cam.)

