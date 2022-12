Regole nei parchi, via libera con polemica  

«Abbiamo deciso di abbandonare l'aula perché nonostante il contributo da parte nostra per una collaborazione fattiva nella discussione del regolamento per l'utilizzo dei parchi, c'è stata una chiusura da parte della maggioranza – attaccano i consiglieri di minoranza Michela Vacca, Franco Paderi, Damiano Paolucci, Giovanni Meloni e Paola Cocco -. Le nostre proposte erano rivolte esclusivamente a regolamentare l'uso dei parchi anche per eventuali manifestazioni culturali e sportive o per la localizzazione di chioschi per attività di somministrazione di cibi e bevande con lo scopo di fare vivere i parchi, offrire un servizio, introitare il bilancio comunale con i canoni di occupazione e al contempo garantire vigilanza e pulizia delle aree concesse».

Dieci i punti messi nero su bianco dagli uffici di Nazionale. Sarà la polizia locale ad avere l’onere di verificare la corretta fruizione delle aree con l’ausilio delle forze dell’ordine: l’apertura sarà quotidiana dalle 7 alle 22 durante l’inverno e fino alle 24 in estate. I minori potranno utilizzare le aree attrezzate e i giochi sotto la sorveglianza e l’esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Il regolamento sarà in funzione dopo 15 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio comunale.

È arrivato in Aula, dopo mesi di attesa, il regolamento per l’utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali. A presentarlo l’assessore ai lavori pubblici e ambiente, Walter Caredda. A votarne l’approvazione, però, è rimasta solo la maggioranza dopo che la minoranza ha abbandonato la seduta perché gli emendamenti da loro presentati «sono stati ignorati». Un’uscita di scena che non ha scalfito gli animi dei presenti, funzionari compresi, ma al contrario sembra li abbia rasserenati e spinti ad approvare il punto all’ordine del giorno in maniera più celere e senza soffermarsi troppo, come aveva chiesto il gruppo “Quartucciu nel cuore”, nell’analisi di ogni singolo punto. A eccezione della vicesindaca Elisabetta Contini che ha provato a cercare il dialogo.

Le regole

La minoranza

Per l’opposizione quello proposto dalla Giunta è «solo un elenco di buone norme di comportamento per le quali non serve un regolamento, ma azioni di sensibilizzazione e di vigilanza che, di fatto, mancano. Pensare che sia sufficiente approvare un lungo elenco di sanzioni amministrative per combattere il fenomeno del vandalismo è solo fumo negli occhi che serve a mascherare la totale mancanza di soluzioni concrete».

L’assessore

L’assessore Walter Caredda saluta invece l’approvazione del regolamento che, come ha precisato più volte, ha lo scopo di tutelare il verde in città e di migliorare, salvaguardare e promuovere l’aspetto paesaggistico e biologico delle aree comunali.

«Dopo essere stato approvato in Giunta un mese fa e poi lo abbiamo presentato a tutto il Consiglio affinché avessero il tempo di presentare gli emendamenti – spiega l’assessore –. In questo modo stiamo regolamentando l’uso delle aree verdi e di parchi da parte dei cittadini, per quanto riguarda le attività da svolgere all’interno ci sarà un regolamento ad hoc».

