Regole del Comune per la caccia 

Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni ha firmato un’ordinanza con la quale, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, vieta l’esercizio della caccia in una parte del territorio comunale. Il dispositivo fa riferimento al rispetto delle distanze minime garantite per legge e elenca nel dettaglio dove è imposto il divieto. Ha anche ordinato «che venga reso noto mediante segnalazione e l’apposizione di cartellonistica perimetrale, il divieto di caccia, per inesistenza di spazi utili all’attività venatoria tra le costruzioni e strade, con diffida dall’esercizio della caccia nell’area del territorio comunale di Calasetta individuata e delimitata nella planimetria (allegato all’ordinanza)». Le forze dell’ordine sono incaricate di far rispettare l’ordinanza. (s. g.)

