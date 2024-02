«Regole da rivedere, c’è in ballo il diritto alla salute» 

Tirano il fiato sapendo che, dopo l’approvazione in Consiglio, il piano di risanamento acustico dovrà andare all’Arpas e alla Città metropolitana, e in quelle due sedi si potranno individuare correttivi. Ma nel frattempo la battaglia dei residenti del centro storico contro il rumore non si ferma. Contestano il piano sia nel merito che nel metodo. «È lo stesso documento a indicare quale sia la fonte del rumore, quindi del problema», spiega Salvatore Pusceddu, presidente del comitato “Rumore no grazie”. «È scritto nero su bianco che la principale sorgente sonora consiste “nell’aggregazione di persone, richiamate dalle attività dei locali che offrono servizi ai tavoli all’aperto, atte a conversare e talvolta a schiamazzare all’esterno degli esercizi pubblici”». Premettendo che «non abbiamo mai chiesto la chiusura dei locali, ma la rimodulazione di quelle attività in modo da non ledere il diritto alla salute dei residenti», spiega ancora Pusceddu. Il punto è sempre lo stesso: a loro giudizio il piano non tutela il diritto alla salute, e quindi al riposo, dei residenti. «In discussione c’è il diritto incomprimibile alla salute dei residenti, gravemente leso da 15 anni di irresponsabili atteggiamenti opportunistici, radicatisi nei quartieri storici coinvolti nella movida». ( ma. mad. )

