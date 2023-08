Regole anti roghi  nel viale alberato  

Tre roghi in dieci giorni nei pressi del viale Villa di Chiesa rappresentano una statistica allarmante. Così l’amministrazione comunale procede con delle misure straordinarie per cercare di evitare un fenomeno che in uno dei casi sopraccitati ha minacciato alcune abitazioni e richiesto l’intervento dell’elicottero.

L’incosciente ed incivile usanza di alcuni automobilisti che continuano a gettare il mozzicone di sigaretta dai finestrini, i cumuli degli aghi dei numerosi pini che costeggiano il percorso da tutti conosciuto come “viale alberato” e l’inadempienza di alcuni proprietari terrieri che non hanno provveduto alla pulizia delle sterpaglie, sono con tutta probabilità le cause che hanno permesso lo svilupparsi degli incendi nella zona nelle ultime settimane.

«È stato accertato che nessuno dei tre roghi sviluppatisi nei pressi del viale Villa di Chiesa, è di origine dolosa. - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - Si tratta di un lungo tratto di strada costeggiato su entrambi i lati dai pini ed il conseguente accumulo degli aghi di questi rappresenta in questo periodo una minaccia. Abbiamo pertanto deciso di effettuare le pulizie delle cunette e del bordo strada con maggiore frequenza. Purtroppo però non è sufficiente se i proprietari dei terreni adiacenti non effettuano la pulizia delle sterpaglie». Un’ordinanza già esistente e riproposta, chiarisce come sia obbligatorio ripulire le aree dalle erbacce: «Abbiamo già sanzionato chi non ha provveduto - precisa Melis - e stiamo continuando ad effettuare dei controlli. In tutta la città, frazioni comprese, sono attivi sei cantieri con circa quaranta lavoratori preposti alla pulizia e allo sfalcio dell’erba nelle aree di competenza comunale ».

