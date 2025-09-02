Regolarità e rally, si parte domenica dallo slalom 

I motori in Sardegna non si spengono neanche nel bel mezzo dell’estate: ci hanno pensato gli slalom a tenere alta l’attenzione e, anche a settembre, saranno proprio i “birilli” a inaugurare un mese in cui si gareggerà per tre weekend su quattro. Domenica 7 si comincerà con il 3º Slalom Villanova Monteleone, firmato dal Gruppo Motori Tula e valido come 7º round del Campionato Regionale. A partire dalle 9.30, si correranno la manche di ricognizione e le tre di gara lungo 3,6 km della Provinciale 12. Le iscrizioni si chiuderanno alle 12 di oggi e ci si aspetta la presenza dei protagonisti del campionato, a cominciare dal leader della classifica, l’algherese Roberto Idili.

La Regolarità

Già aperte le iscrizioni alla 18ª Baia delle Ninfe, gara di regolarità classica per auto storiche organizzata da Ac Sassari e valida per il Campionato Italiano in programma il 20-21 settembre. Previste due tappe, per un totale di 68 prove cronometrate e 315 km, con quartier generale ad Alghero (che ospiterà anche la power stage alle 19.45 del sabato) e il passaggio a San Giuliano, Fertilia, Stintino, Putifigari, Ittiri e Villanova Monteleone. Al via della gara che porta il nome dell’omonima baia, i migliori regolaristi d’Italia, che si stanno contendendo il titolo tricolore.

I Rally

Il 26-27 settembre Berchidda, la Gallura e il Monte Acuto, saranno teatro del 22º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, 5º appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra (e anche della Coppa Rally di Zona e del Regionale) abbinato al Rally Vermentino Historicu, round tricolore su terra riservato alle vetture storiche. Le iscrizioni alla manifestazione organizzata dalla Rassinaby Racing saranno aperte fino al 19 settembre per il rally moderno e fino a lunedì 22 per lo storico. Previste 3 speciali da ripetere 2 volte: Tula-Erula il venerdì e Oschiri e Terranova il sabato.

Ufficializzato il programma del 13º Rally Terra Sarda che si correrà il 18-19 ottobre in Ogliastra e sarà valido per Coppa Rally di Zona, Campionato Regionale e serie Ter Series e Tour European Rally, e del 5º Terra Sarda Storico. Partenza, arrivo e quartier generale a Tortolì, shakedown a Bari Sardo e 7 speciali tra Tortolì, Baunei, Girasole e Urzulei.

