«Regolare l’acquisto della Salernitana» 

Si dice «allibito, sbigottito e come tutti gli italiani molto preoccupato» Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, per essere finito al centro di spionaggi, secondo quanto emerso nell’inchiesta sugli accessi abusivi al sistema informatico delle “Sos”, le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette che vedono al centro un tenente colonnello della Finanza e un pm della Direzione nazionale antimafia.

Del massimo dirigente del club campano si parla in relazione all’acquisto del club da Lotito, che lo aveva dovuto vendere per l’impossibilità di avere due società in Serie A. Iervolino spiega di non aver mai avuto rapporti né col presidente della Figc, Gabriele Gravina (indagato per autoriciclaggio), né con Lotito, e anticipa denunce. «Mi fa sorridere pensare che si siano ipotizzate mie cointeressenze col presidente Figc prima che acquistassi la Salernitana nel 2021. Non lo conoscevo se non di nome. Non sono stato oggetto di alcun avviso di garanzia, tutto è stato fatto secondo una regolare procedura a evidenza pubblica. Ho scoperto dai giornali che già dal 2019 c’erano condizioni di spionaggio, mi auguro non di dossieraggio, nei miei confronti, ma anche su questo ho intenzione di vederci chiaro. Non ho nulla da nascondere e temere. Sono all’oscuro delle vicende per cui Lotito ha dovuto passare la Salernitana al trustee e dei suoi rapporti con Gravina».

