Regolamento Tari e tasse, sui novenari è polemica  

L’ennesimo rinvio in Consiglio comunale sulla Tari è servito a chiarire meglio la questione del pagamento della tassa dei rifiuti per i novenari. Secondo il nuovo regolamento, previsto per i Comuni dell’Unione del Guilcier che hanno optato per la tariffa unica, i proprietari degli antichi muristenes pur non usufruendo del servizio (gli immobili sono sprovvisti anche di acqua dalla rete) dovrebbero pagare il 40% del tributo. A sollevare la questione nella precdedente riunione era stata la capogruppo della minoranza Eugenia Usai, poi si erano aggiunte le proteste di buona parte dei consiglieri sia di minoranza che di maggioranza. Dopo ampia discussione l’argomento era stato rinviato per consentire un approfondimento. «La norma nazionale prevede che nel caso in cui non si usufruisca del servizio, si può pagare sino a un massimo del 40%, quindi volendo anche nulla. Per questo ho sollecitato l’Unione per rivedere il regolamento» spiega il sindaco Stefano Licheri. Se l’Unione decidesse di modificare il regolamento, i Comuni che hanno già deliberato dovrebbero riportare la questione in Aula.

Dopo anni di servizio condiviso, anche se ciascun centro (Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Aidomaggiore, Boroneddu, Tadasuni, Soddi e Paulilatino) continuerà a erogare per proprio conto le fatture, tutti pagheranno seguendo gli stessi criteri.