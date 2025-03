Regolamento edilizio, piccola rivoluzione 

Se finora i bagni nel seminterrato erano vietati, d’ora in poi sarà pratica lecita. Così come le piscine scoperte nelle aree verdi private dove si potranno realizzare anche parcheggi (sia pubblici che privati) nel sottosuolo. In più i vani scala, i ballatoi e gli androni di ingresso agli edifici bifamiliari non verranno calcolati quali volumi edificati consentendo così un più efficiente sfruttamento della volumetria edificata. Da oggi costituirà volumetria soltanto la parte interna degli alloggi e non più le parti comuni. In caso di piccole difformità, abbastanza diffuse nelle costruzioni, spesso create inconsapevolmente, la tolleranza lievita dal 2 al 6 per cento, mentre il volume tecnico edificabile e ammissibile passa dal 5 al 10 per cento. Sono tra le novità sostanziali di maggior rilievo inserite nel regolamento edilizio approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale. Novità che si allineano al decreto Salva casa di Matteo Salvini.

Lottizzazioni libere

Novità anche sui piani di lottizzazione. Se su un comparto insistente nelle zone omogenee non si deteneva il 75 per cento della proprietà era vietato presentare un piano di lottizzazione. Ora la norma cambia. Qualsiasi insediato, al netto della percentuale di proprietà, può presentare il piano di lottizzazione coordinandosi con l’ufficio Urbanistica. «La soglia del 75 per cento ha bloccato per anni, dall’approvazione del Puc, qualsiasi tipo di iniziativa nelle varie zone. Ora la norma snellisce la procedura», ha spiegato Fausto Mascia, assessore comunale all’Urbanistica.

Gli interventi

Le modifiche apportate al regolamento edilizio segnano una svolta per il settore delle costruzioni. Alla stesura del nuovo decalogo ha preso parte una decina di tecnici, tra cui Franco Pili, capo dell’opposizione consiliare. «Una riforma - ha detto il sindaco, Marcello Ladu - che avrà benefici diretti e immediati sin da subito nei confronti di cittadini e operatori economici, con una risposta anche di carattere sociale per l’emergenza abitativa». Tutto il pacchetto verrà inviato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica per la verifica di coerenza. Successivamente la delibera consiliare sarà pubblicata sul Buras. «La modifica - ha chiarito Mascia - rappresenta un passo fondamentale per rendere il nostro regolamento edilizio più efficiente e al passo con i tempi. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole allo sviluppo urbano. Il tutto è stato possibile grazie alla disponibilità e all’impegno del personale comunale con la collaborazione di tecnici e professionisti locali che si sono confrontati con gli uffici andando a visionare ogni articolo del regolamento».

