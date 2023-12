Regolamento e nuove tariffe, domani scioperano i tassisti 

I tassisti cagliaritani scelgono la strada dello sciopero. Non è l’unica categoria a percorrerla, di questi tempi, ma il significato che assume pure in questo caso potrebbe causare non pochi disagi agli utenti.

Domani, dalle 8,30, l’intera categoria incrocerà le braccia per tutta giornata. A comunicarlo sono le principali sigle sindacali: la Silt con Massimo Orrù, Federtaxi con Gianpaolo Zedda, Confartigianato con Riccardo Mascia, Uritaxi con Claudio Loddo e Casartigiani con Giovanni Frongia. È di ieri sera l’ufficialità dell’astensione dal lavoro dei tassisti, uniti nella protesta: «La manifestazione vivrà un presidio finale sotto Palazzo Bacaredda, per dimostrare il nostro dissenso verso il sindaco e l’operato del Comune», è scritto nella nota sindacale, in cui vengono elencati anche i motivi della mobilitazione: «L’assenza di dialogo tra le parti per temi fondamentali inerenti alla categoria e alla propria utenza, il nuovo regolamento dei taxi, la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico da piazza taxi, la revisione delle tariffe del 2017, la viabilità».

Entrando più nel dettaglio, i tassisti fanno capire che lo sciopero si sarebbe potuto evitare con un po’ più di accortezza: «Stiamo aspettando da mesi qualche segnale positivo nei nostri confronti», fanno sapere le sigle sindacali. «È da ben più di un mese, da quaranta giorni, che siamo in attesa di una risposta da parte del sindaco Paolo Truzzu sulla nostra richiesta di un incontro: non solo non ci ha risposto, ma il suo silenzio ci ha destabilizzato. Comprendiamo gli impegni che contraddistinguono il quotidiano di un primo cittadino che ha anche la guida della città metropolitana, ma crediamo che i temi posti dalla categoria ora non possano più aspettare». I sindacati puntano dritto al cuore del problema: «L’adeguamento delle tariffe, ferme dal 2017, va fatto subito. Nel frattempo il carburante è aumentato per tutti e, di conseguenza, anche per noi. E poi le nuove licenze: non siamo contrari. Ma sediamoci attorno a un tavolo e parliamone. È vero che servono più taxi d’estate, ma qualche politico è venuto a vedere qual è la situazione all’aeroporto ora, anche a ottobre e a novembre, con le nostre macchine in fila in attesa di una corsa per due ore e mezza?». Saranno garantiti i servizi da e per gli ospedali e alle persone diversamente abili. (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA