Regolamento della Ztl , il confronto si sposta in commissione 

Nessuna sospensione per le nuove applicazioni della Ztl, ma è stato raggiunto un accordo per portare la regolamentazione delle nuove norme in discussione in commissione e in Consiglio, come auspicato dal gruppo consiliare Progetto Sardegna che aveva presentato una mozione sulla vicenda alcune settimane fa.

Giovedì sera si è riunito il consiglio comunale di Iglesias e quello della Ztl è stato l’ultimo punto affrontato. Ha preso quindi la parola il consigliere Marco Loddo, di Progetto Sardegna, che ha dato lettura della mozione, aggiungendo: «Abbiamo chiesto la sospensione dell’atto già a luglio, ma le nostre richieste sono cadute nel vuoto. L’atto è stato rimaneggiato più volte in questi mesi e ciò ha generato confusione e penalizzazioni, con limitazioni di libertà essenziali, che hanno alimentato la percezione di non avere gli stessi diritti dei concittadini che vivono fuori dalla Ztl». Il sindaco Mauro Usai, accogliendo la richiesta della mozione, ha replicato: «Nel centro storico non si può accedere per svariati motivi, ma questo non lo dico io, bensì il provvedimento del 2007 che ha istituito la Ztl. È ingiusto fare analogie con i diritti dei cittadini che vivono in altre parti della città, perché non stiamo parlando di zone con caratteristiche simili. Ci sono, è vero, delle criticità da affrontare, ma non sono d’accordo sulla sospensione della Ztl che ha agevolato la vita di tanti abitanti del centro storico».

Il sindaco si è detto propenso al dialogo e ha indetto l’immediata conferenza dei capigruppo per una modifica al testo. In questa sede si è infine raggiunto un accordo che porterà alla discussione sul tema Ztl in commissione.«Siamo favorevoli alla mozione», ha dichiarato Federico Melis, capogruppo di Iglesias Avanti.«Il punto che ci ha diviso in conferenza riguardava la sospensione della Ztl», ha detto Franca Fara, capogruppo Pd, «ma siamo favorevoli a una discussione che possa apportare dei correttivi».«Ringrazio i consiglieri Loddo e Pinna perché, grazie a questa mozione, potremo esaminare in maniera più dettagliata il regolamento della Ztl» ha ribadito il capogruppo di Uniti per Iglesias, Alessandro Lorefice.

Simone Pinna, capogruppo di Progetto Sardegna: «Non avevamo intenzione di contestare la prerogativa della giunta di istituire la Ztl: abbiamo presentato questa mozione con lo scopo di chiarire delle questioni di merito e di metodo».

