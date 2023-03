«Regolamento burocratico e punitivo» 

Si dichiarano parte offesa, le vittime di una stangata colossale scritta nero su bianco nel regolamento comunale per l’esercizio del commercio au aree pubbliche approvato dal Consiglio comunale nel febbraio del 2021. Per questo il comitato spontaneo degli operatori ambulanti ha messo nelle mani di un legale la richiesta di una modifica del documento. Così dallo studio dell’avvocato Marcello Medici la proposta di modifica è finita sul tavoli dell’assessore Sorgia e del presidente della commissione consigliare alle Attività produttive, Pierluigi Mannino. Contestati molti articoli del regolamento, messo l’accento sulle possibili correzioni che migliorerebbero le condizioni dei concessionari e dei lavoratori. Gli ambulanti sparano a zero sul rischio costante di sanzioni. «Questo regolamento – dice l’avvocato Medici – è punitivo, iperburocratizzato. Se sei in debito col canone rischi la licenza. Gli ambulanti si chiedono come potrebbero, se questo dovesse avvenire, onorare il debito senza poter più lavorare». (a. pi)

RIPRODUZIONE RISERVATA