Regolamenti di conti con bombe e roghi 

Gli incendi di diverse auto tra novembre del 2022 e febbraio di quest’anno, l’attentato con un ordigno nella casa popolare di via Podgora che ha devastato l’ultimo piano della palazzina lo scorso 8 dicembre, la visita in casa di Marco Pisano di tre tizi incappucciati e minacciosi: regolamenti di conti, scrivono nero su bianco gli investigatori della Squadra Mobile, accaduti a San Michele e che evidenziando «un aumento progressivo e graduale di comportamenti, con uso di forza fisica e impiego di armi, adottati per controllare il territorio o risolvere controversie maturate in affari legati alla compravendita di droga». La nota inviata dalla Mobile alla Procura a fine febbraio riguarda l’operazione “Piazza Castelli”, coordinata dalla Dda di Cagliari, e che giovedì ha portato in carcere Pisano (40 anni), ai domiciliari Fabrizio Manca (37) e Samuele Gatti (33), in un’inchiesta che vede indagate altre 24 persone per un grosso giro di spaccio tra San Michele, via Castelli e Sant’Avendrace.

L’incursione

Gli investigatori della seconda sezione della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e da Michele Mecca, evidenziano come «alcuni degli indagati sono tuttora dediti ad attività criminali inseriti stabilmente nello stesso contesto ambientale». Quasi tutti, dopo una interruzione delle attività di spaccio dovute agli arresti e ai sequestri effettuati soprattutto nel 2020, «continuano a frequentare le stesse zone», in particolare via Castelli e San Michele (nelle vicinanze dell’omonima piazza e in via Podgora). E l’ipotesi degli agenti è chiara: sono aumentati attentati dinamitardi, incendi di auto e c’è stata «un’evidente minaccia allo scopo di ottenere denaro ai danni di Pisano, uno dei principali indagati nel procedimento penale (l’operazione “Piazza Castelli”, ndr) e che evidentemente non ha mai smesso di trafficare in droga come documentato in un’altra indagine conclusa l’estate scorsa con l’arresto di Pisano, dopo qualche mese rimesso in libertà». Gli investigatori sono venuti a conoscenza di un inquietante episodio avvenuto lo scorso 13 febbraio: tre persone, con passamontagna, si sono presentate a casa di Pisano in quel momento assente. hanno così recapitato un messaggio alla compagna: il 40enne si sarebbe dovuto sbrigare a estinguere il debito altrimenti sarebbe «successo un casino». Incursione ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione di Pisano: il video è arrivato nelle mani degli inquirenti.

L’ordigno

Ma anche l’attentato in via Podgora 5 dello scorso 8 dicembre, per i poliziotti della Mobile è da collegare a contrasti radicati negli ambienti dello spaccio. Qualcuno ha piazzato una bomba davanti alla porta di casa di un 32enne con precedenti: aveva inoltre rapporti proprio con Pisano ma anche con Gatti, e un mese dopo è stato arrestato per la detenzione di droga. L’esplosione, in piena notte, ha devastato parte della palazzina. Non ci sono state vittime solo per un caso fortuito. Per gli investigatori nessun dubbio: il movente è da cercare a screzi per lo spaccio «nelle case popolari di via Podgora, lo stesso territorio controllato da Pisano». Così come la raffica di incendi auto avvenuti in via Bosco Cappuccio, via Mandrolisai, via Castelli (tre raid), via La Somme, piazza Medaglia Miracolosa, via Premuda. via Emilia e via Anglona.