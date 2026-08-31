Regnos Altos, buoni spesa per gli altari 

Cresce in città l’attesa per i festeggiamenti di Nostra Signora di Regnos Altos, la ricorrenza che sabato 12 e domenica 13 settembre richiama nel quartiere medievale di Sa Costa una delle tradizioni più suggestive bosane.

Le vie che salgono verso il Castello di Serravalle si preparano a trasformarsi in un percorso di luce e fiori grazie agli Altarittos, gli altari votivi che i residenti allestiscono davanti alle proprie case per accompagnare la processione della vigilia e rendere omaggio alla Madonna. Per sostenere la partecipazione e favorire l’allestimento degli altari, l’amministrazione comunale ha deciso di concedere buoni spesa da 80 euro destinati all’acquisto di fiori. Un gesto che valorizza una tradizione secolare e permette alle famiglie di mantenere alto il livello estetico e simbolico degli Altarittos, elemento centrale della festa e tratto distintivo dell’identità. Gli interessati potranno ritirare il buono presso l’ufficio Affari Generali dal 4 all’11 settembre, negli orari di apertura oppure dopo aver fissato un appuntamento telefonico al numero 0785368022. Sa Costa tornerà a riempirsi dunque di profumi, colori e simboli religiosi, mentre il simulacro della Madonna attraverserà i vicoli antichi in un percorso che unisce generazioni e racconta la storia di una comunità che non ha mai smesso di riconoscersi nella sua festa più identitaria. ( s. c. )

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