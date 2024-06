«Registriamo casi di discriminazioni tra i più piccoli» 

«La vera difficoltà nelle adozioni internazionali è trovare famiglie con disponibilità e compatibili con le caratteristiche dei bimbi». Alessandro Cuboni è il responsabile per la Sardegna dell’AiBi, l’associazione Amici dei Bambini, un’organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986 AiBi lavora ogni giorno al fianco dei piccoli ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono. «La maggior parte dei bambini adottati in città arrivano da Brasile, Colombia, Russia e India. Hanno un età media che oscilla tra i 7 e gli 8 anni». La maggior parte delle famiglie che chiedono l’adozione li preferirebbe più piccoli, non più grandi di 6 anni. «Sono pochi quelli in età prescolare e provengono soprattutto da Africa e America del Sud». I bimbi e le bimbe adottate hanno difficoltà a integrarsi? «Noi lavoriamo sulla post adozione», precisa Cuboni. «L’aspetto più complesso è l’accompagnamento della famiglia nel racconto del trauma dell’abbandono o dell’allontanamento disposto dal giudice. Raccontiamo l’identità etnica e culturale del bambino alle famiglie». ma non basta. «Purtroppo registriamo ancora episodi di razzismo tra i piccoli». (a. a.)

