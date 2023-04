«Registrate all’anagrafe i figli di genitori dello stesso sesso» 

«Registrate all’anagrafe i figli di coppie omogenitoriali»: è il succo della mozione presentata dalla consigliera di minoranza Lisetta Bidoni in Consiglio comunale. La discussione sul punto però è saltata, in una seduta in cui perlatro non sono mancati altri rinvi.

La mozione di Progetto per Nuoro è nata in riposta alla decisione del Governo di interrompere le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali. «Vogliamo riportare all’attenzione della opinione pubblica - dice Lisetta Bidoni - e al centro del dibattito politico un tema rimasto in sospeso, promuovendo una forte mobilitazione nel Paese, a cominciare dai sindaci e dai consigli comunali, perché venga tutelato il diritto dei minori alla stabilità dei legami e delle relazioni con le figure genitoriali, pur in assenza di un legame biologico».

Le riposte non si sono fatte attendere. E già in diversi comuni italiani si sono registrate prese di posizione chiare e nette perché il Parlamento garantisca i diritti dei minori «senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra. Sollecitiamo una presa di posizione altrettanto netta e chiara da parte del Consiglio comunale di Nuoro con l’approvazione di una mozione che mette in primo piano il principio del “preminente interesse del minore” in tutte le decisioni che lo riguardano e la tutela giuridica dei figli di coppie omogenitoriali.

