Regioni e referendum: per le opposizioni doppio test in 5 mesi 

Per le opposizioni, le prossime elezioni regionali saranno «il test prima delle politiche». La definizione è del presidente Pd Stefano Bonaccini. La tornata d'autunno, quindi, come un esame di compattezza, una prova di forza per vedere se nel 2027 il centrosinistra potrà battere Meloni. Al voto andranno Marche, Veneto, Campania, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. Le prime due governate dal centrodestra, le altre dal centrosinistra. Qualche mese prima, l'8 e 9 giugno, un altro esame: i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Le opposizioni si stanno spendendo anche per quelli, specie Pd, M5S e Avs; i centristi sono meno partecipi. Il grande ostacolo sarà però il quorum del 50% dei votanti.

In vista delle Regionali, per ora i partiti d'opposizione lavorano soprattutto a definire le coalizioni. L'obiettivo della segretaria Pd Elly Schlein è uno schieramento che sia il più largo possibile e che si presenti nel maggior numero possibile di Regioni. Sui candidati, giochi fatti solo nelle Marche, dove per la carica di governatore corre l'eurodeputato Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci: l’alleanza è in via di costruzione, ma c'è la speranza che alla fine possa comprendere sia il M5S sia i centristi. In Puglia dovrebbe essere in campo l'altro eurodeputato Pd ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro. L'accoppiata Pd-M5Sha già fatto le prove con la giunta ora guidata da Michele Emiliano.

In Toscana crescono le quotazioni di una ricandidatura del governatore uscente Eugenio Giani, del Pd, già alleato a Iv, che auspica di imbarcare anche M5S e Avs. Azione ha già dato il suo placet. Giochi aperti in Campania, dove Pd e M5S pensano all'ex presidente della Camera Roberto Fico, ma c’è in ballo anche l’ex ministro Sergio Costa. Entrambi sono 5Stelle. Fico sembra favorito, anche se per ora è bloccato dal limite dei due mandati: la Costituente del Movimento ha dato indicazione di togliere il vincolo, ma ancora devono essere definiti i criteri, che dovranno passare la vaglio del voto degli iscritti. Resta da capire quali saranno le indicazioni del governatore uscente Vincenzo De Luca.

Partita aperta in Veneto, dove il centrosinistra è alla ricerca del candidato, che potrebbe essere sostenuto sia dal Pd che dai Cinquestelle. Dinamica a sé in Valle D'Aosta, dove il voto è sostanzialmente proporzionale: spetterà poi agli eletti formare una maggioranza in Consiglio regionale e individuare il governatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA