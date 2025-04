Regioni, De Luca non si arrende 

Lo stop della Corte Costituzionale lo ha spiazzato, ma non lo ha estromesso dai giochi: Vincenzo De Luca tira dritto per la sua strada e in vista delle prossime elezioni Regionali non ha alcuna intenzione di farsi da parte puntando a far valere il suo peso nella coalizione di centrosinistra, specie nella scelta del candidato. Il giorno dopo la sentenza della Consulta che, stabilendo l'incostituzionalità della legge regionale sul terzo mandato ne ha sbarrato la strada verso una eventuale conferma alla presidenza, il governatore ha serrato le fila negli uffici di Palazzo Santa Lucia circondato dai suoi fedelissimi.

Diverse le riunioni per fare il punto. Nessun appuntamento ufficiale in programma, De Luca ha affidato l'espressione del suo stato d'animo a una nota nella quale ironizza sulla sentenza: «Dopo il pronunciamento dell'Alta, anzi Altissima Corte - dice - si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale... Ma nessuno si faccia distrarre dal lavoro!». Ironia accompagnata da un elenco di una ventina di punti operativi, su tutti le liste d'attesa nella sanità: come a dire che a Palazzo Santa Lucia ora la priorità sono le cose da fare.

Chi gli sta vicino lo descrive come «molto sereno e concentrato» sul lavoro da portare a termine in vista dei 7-8 mesi che lo separano dalla fine della legislatura. Un tempo lungo - si sottolinea negli uffici del governatore - per decidere come arrivare alle prossime Regionali. La riunione con i capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale, convocata per domani a Palazzo Santa Lucia, sarà la prima occasione per testare gli umori all'interno della coalizione. Tra gli scenari possibili resta in piedi anche quello che - in caso di mancato accordo col centrosinistra - vedrebbe De Luca in campo con una propria lista a sostegno di un candidato di sua stretta osservanza. Un'ipotesi da evitare, dicono in molti, per impedire una frammentazione del Campo largo che sarebbe letale. Pontieri in campo, dunque, per una mediazione che salvaguardi l'unità della coalizione. A partire già dal pomeriggio dove le varie anime del centrosinistra si sono riunite nella vecchia sezione napoletana del Pci Aurelio Spoto. Tra loro anche il 5Stelle Roberto Fico, il più quotato tra i candidati in pectore, e il commissario regionale Dem Misiani.

