Regione, vertice di maggioranza: «La salute emergenza primaria»  

Dopo cento giorni di Governo resta «l'emergenza più importante». Il sistema della salute con tutte le sue criticità – dalle liste d’attesa infinite alla carenza di medici, passando per i disagi tipici del sovraffollamento estivo nei pronto soccorso – è il tema più caldo in maggioranza. Ieri al vertice del Campo largo i consiglieri regionali hanno chiesto alla governatrice e alla Giunta di fare il punto. E il punto è che su questo fronte caldissimo la Regione è ferma.

«Le cose non stanno funzionando, sta proseguendo l'onda lunga pessima iniziata nella scorsa legislatura e occorre un una svolta», ha dichiarato a riunione conclusa il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «servono azioni incisive e immediate e bisogna sfruttare l’occasione di questo assestamento di bilancio per stanziare risorse immediatamente spendibili». Nessun dito puntato, per ora, sull'assessore romano Armando Bartolazzi: «Noi pensiamo che ci siano delle emergenze talmente evidenti in questo momento da non essere riconducibili all'operato degli ultimi tre mesi, però bisogna fare in fretta perché parlano i dati recenti dei pronto soccorso, quelli delle liste d'attesa, che non ci consentono di aspettare altro tempo».

Due ore per sviscerare la questione e ipotizzare una soluzione non possono essere sufficienti, tanto che la presidente Alessandra Todde ha proposto di aggiornare il vertice a domani. Si discuterà, come si è fatto ieri, della possibilità di commissariare le aziende sanitarie. Da settimane circola una bozza di riforma della Giunta, ormai messa da parte perché non condivisa praticamente da nessuno in Consiglio regionale. Ieri, per la verità, Todde ha precisato che «noi non faremo una riforma, io questo l'ho detto in campagna elettorale e lo ripeto, ma c'è necessità di una riorganizzazione». Ma la rimozione degli attuali direttori generali deve essere giustificata da una riorganizzazione importante, altrimenti il rischio di incorrere in richieste di risarcimento è dietro l’angolo. In caso contrario, è necessario dare indirizzi precisi a quelli attuali.

Tavolo con i dg

Cosa che ieri Bartolazzi ha fatto durante una riunione con tutti i dg. La necessità principale emersa è quella di fare rete e supportarsi a vicenda nelle situazioni emergenziali come quella più recente del Brotzu. Per questo sarà istituito un tavolo tecnico permanente di coordinamento tra le strutture regionali.

È da tempo che i Progressisti chiedono un cambio di passo sulla sanità. L’hanno fatto anche ieri e la presidente non si aspettava nulla di diverso. Il fatto è che nei loro interventi hanno sottolineato con forza i problemi del comparto anche la presidente della sesta commissione Carla Fundoni (Pd) e lo stesso vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau. Da parte sua, il capogruppo del Pd Roberto Deriu ha spiegato che «come maggioranza abbiamo una condivisione molto profonda delle priorità indicate dalla Giunta, sullo sfondo la questione sanitaria resta la più importante. Per questo ci rivedremo giovedì per affrontare e possibilmente sciogliere i nodi: le questioni della salute sono vitali e la Regione deve attrezzarsi per dare risposte a tutta l’Isola».

I trenta milioni

In assestamento di bilancio ci sono circa 40 milioni di euro. Secondo le opposizioni, sarebbe stato meglio destinare alla sanità anche i trenta milioni per consentire alla Regione di avere un ruolo attivo nel processo di fusione degli aeroporti.

