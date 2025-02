Regione su Et: coinvolti tutti i Comuni 

La Regione punta a coinvolgere altre realtà oltre i Comuni di Lula, Bitti, Onanì, Orune, Nuoro e la Provincia a sostegno della candidatura di Sos Enattos per l’Einstein Telescope. Lo sottolinea l’assessore regionale degli Enti locali, Francesco Spanedda, dopo l’istituzione di Cabina di regia istituzionale e Unità di progetto. «L’obiettivo è quello di integrare la candidatura del sito con il resto dell’Isola perché tutta la Sardegna giochi un ruolo da protagonista in un’iniziativa di alto valore scientifico e culturale, offrendo nuove opportunità a studiosi, tecnici e imprenditori - dice Spanedda -. Per farlo, risulta strategico il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle loro realtà associative, così da avviare e agevolare un livello ampio di cooperazione. La Regione promuove un accordo con le parti per elaborare un Piano di sviluppo locale per la valorizzazione dell’intero territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA