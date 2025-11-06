Regione, sportello di ascolto anti soprusi 

Pari opportunità tra tutto il personale, più attenzione al suo benessere, contrasto alle discriminazioni: sono gli obiettivi principali del nuovo regolamento del Comitato unico di garanzia (Cug) della Regione sarda, approvato dalla Giunta regionale secondo le indicazioni della Direttiva nazionale del giugno 2019.

Le procedure

La delibera approvata dalla Giunta ridefinisce la composizione del Collegio, introducendo procedure più trasparenti per la nomina dei componenti e garantendo l'equilibrio di genere, con un mandato di durata quadriennale rinnovabile una sola volta per favorire la rotazione. Tra le principali novità figura l'istituzione dello sportello di ascolto, uno spazio sicuro e riservato dedicato alla prevenzione dei conflitti, al sostegno nei casi di disagio lavorativo e alla tutela delle persone che subiscono comportamenti discriminatori.

«Il personale è la risorsa più importante della nostra amministrazione - spiega l'assessora agli Affari generali, personale e riforma, Mariaelena Motzo - ed è nostra convinta volontà mettere il benessere di chi lavora all'interno del sistema Regione al centro del nostro agire».

Col regolamento, che si applica sia all’amministrazione centrale che all’intero sistema Regione, compresi il Corpo forestale e gli enti e agenzie regionali, «rafforziamo un presidio di tutela e ascolto – prosegue Motzo – che non è solo un adempimento normativo, ma un segno di attenzione verso la dignità delle persone, le differenze e il benessere nei luoghi di lavoro». Perciò il provvedimento è «un passo in avanti verso un'amministrazione più attenta alla valorizzazione e al benessere del suo personale attraverso l'introduzione di una nuova cultura organizzativa».

«Più consapevoli»

In questi anni, sottolinea ancora l’assessora, «è cresciuta la consapevolezza e sono emerse con più chiarezza situazioni che un tempo restavano in silenzio: non solo il mobbing, ma anche la violenza di genere, le discriminazioni, le molestie, i comportamenti che isolano o umiliano. Il nuovo regolamento dà al Collegio di garanzia strumenti aggiornati per riconoscere e affrontare queste realtà, tutelare chi le subisce e promuovere ambienti di lavoro fondati sul rispetto reciproco e sulla dignità delle persone».

