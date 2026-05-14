VaiOnline
Gallura.
15 maggio 2026 alle 00:11

Regione-sindacati, confronto sui posti letto 

La governatrice promette un piano per i Pronto soccorso e nessun taglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non un posto letto per pazienti acuti a Olbia, Tempio e La Maddalena sarà eliminato per realizzare gli ospedali di comunità»: la presidente, Alessandra Todde, ieri pomeriggio ha aperto il dialogo con le organizzazioni sindacali assumendo un impegno che, per i rappresentanti del personale sanitario, è un primo passo verso una nuova fase del rapporto con la Regione. La sanità gallurese, in pesantissima crisi, è stata al centro di un incontro che si è tenuto a Cagliari.

La presidente Todde, assessora alla Sanità (ad interim), ha avuto un serrato faccia a faccia con una delegazione delle sigle confederali: i segretari di categoria Cgil Paolo Dettori, Miriam Pastorino, Jessica Cardia e Debora Fornasier per la Funzione pubblica e della Cgil Gallura, Danilo Deiana, per la Cisl, Vittorio Masu e Bruno Brandano, per la Uil Vito Langiu e Alberto Cinus. I sindacalisti non hanno voluto commentare l’incontro o fornire i contenuti del faccia a faccia, in attesa della verbalizzazione e di un vertice che potrebbe tenersi già oggi a Olbia con i dirigenti di tutte le sigle. La sensazione è che ieri sia stato fatto un primo passo per evitare le giornate di sciopero annunciate da tempo e confermate nelle assemblee dei lavoratori convocate negli ospedali. I sindacati hanno manifestato la loro forte preoccupazione per le condizioni inaccettabili di lavoro di tutto il personale sanitario, soprattutto in vista della stagione turistica.

L’apertura di Todde

La presidente della Regione ha garantito che l’apertura di ospedali di comunità (di fatto dei “repartini” per i pazienti cronici) e delle case della salute non toglierà medici, infermieri e soprattutto posti letto al Giovanni Paolo II di Olbia e ai presidi di Tempio e La Maddalena. Sul punto resta alta la preoccupazione delle sigle confederali. La Giunta regionale sarebbe pronta a varare un piano per i Pronto soccorso galluresi che sono al tracollo, in particolare quello di Olbia, ma non sarebbero stati forniti dettagli. Ci sarebbe la volontà di assumere quattro psichiatri per riaprire il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Giovanni Paolo II, le cui attività sono sospese da un anno. Altri interventi sono stati sollecitati per l’Ortopedia di Tempio (soli tre specialisti disponibili) e per la Pediatria dell’ospedale di Olbia. I sindacati hanno preso atto delle indicazioni di Todde e già oggi potrebbe arrivare la risposta delle sigle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Nel mirino il tetto di 6,2 gigawatt assegnato dal Governo: «Numeri da rivedere»

«La Sardegna già produce più energia del necessario»

Lai (Pd): una quota enorme della transizione è sulle spalle dell’Isola Piga (FdI): il Campo largo ha sottovalutato il problema, serve equilibrio 
Alessandra Carta
L’indagine

L’esercito dei ragazzi sul divano

Uno su cinque non studia né lavora. La Cisl: perdiamo la capacità di costruire il futuro 
Andrea Artizzu
Mare

Onda di Bandiere Blu per 17 Comuni sardi

Nel club dei premiati entra anche Teulada  L’Isola è dietro Liguria, Puglia e Calabria 
Sara Marci
Il caso

L’autopsia per sciogliere il mistero

Ieri sera una fiaccolata per ricordare Mauro Zuncheddu e sostenere la famiglia 
Andrea Busia
Il monito

Draghi: l’Europa adesso è sola

«Gli Usa non sono più un partner stabile, il continente deve rendersi autonomo» 