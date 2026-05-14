Regione-sindacati, confronto sui posti letto 

«Non un posto letto per pazienti acuti a Olbia, Tempio e La Maddalena sarà eliminato per realizzare gli ospedali di comunità»: la presidente, Alessandra Todde, ieri pomeriggio ha aperto il dialogo con le organizzazioni sindacali assumendo un impegno che, per i rappresentanti del personale sanitario, è un primo passo verso una nuova fase del rapporto con la Regione. La sanità gallurese, in pesantissima crisi, è stata al centro di un incontro che si è tenuto a Cagliari.

La presidente Todde, assessora alla Sanità (ad interim), ha avuto un serrato faccia a faccia con una delegazione delle sigle confederali: i segretari di categoria Cgil Paolo Dettori, Miriam Pastorino, Jessica Cardia e Debora Fornasier per la Funzione pubblica e della Cgil Gallura, Danilo Deiana, per la Cisl, Vittorio Masu e Bruno Brandano, per la Uil Vito Langiu e Alberto Cinus. I sindacalisti non hanno voluto commentare l’incontro o fornire i contenuti del faccia a faccia, in attesa della verbalizzazione e di un vertice che potrebbe tenersi già oggi a Olbia con i dirigenti di tutte le sigle. La sensazione è che ieri sia stato fatto un primo passo per evitare le giornate di sciopero annunciate da tempo e confermate nelle assemblee dei lavoratori convocate negli ospedali. I sindacati hanno manifestato la loro forte preoccupazione per le condizioni inaccettabili di lavoro di tutto il personale sanitario, soprattutto in vista della stagione turistica.

L’apertura di Todde

La presidente della Regione ha garantito che l’apertura di ospedali di comunità (di fatto dei “repartini” per i pazienti cronici) e delle case della salute non toglierà medici, infermieri e soprattutto posti letto al Giovanni Paolo II di Olbia e ai presidi di Tempio e La Maddalena. Sul punto resta alta la preoccupazione delle sigle confederali. La Giunta regionale sarebbe pronta a varare un piano per i Pronto soccorso galluresi che sono al tracollo, in particolare quello di Olbia, ma non sarebbero stati forniti dettagli. Ci sarebbe la volontà di assumere quattro psichiatri per riaprire il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Giovanni Paolo II, le cui attività sono sospese da un anno. Altri interventi sono stati sollecitati per l’Ortopedia di Tempio (soli tre specialisti disponibili) e per la Pediatria dell’ospedale di Olbia. I sindacati hanno preso atto delle indicazioni di Todde e già oggi potrebbe arrivare la risposta delle sigle.

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