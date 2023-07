Regione, ora è rischio paralisi  

La Regione è in grande difficoltà dopo le dimissioni da segretario generale di Gabriella Massidda. La macchina amministrativa rischia la paralisi completa anche perché, dopo quella della super dirigente, sono rimaste scoperte a cascata le cariche di ben sette direttori generali. Non sono più operativi, infatti, i dg dei Lavori pubblici (Pietro Teodosio Dau), Agenzia del distretto idrografico (Antonio Sanna), della Pubblica Istruzione (Giorgio Cicalò), dei Beni Culturali (Renato Serra), dei Servizi Finanziari (Marcella Marchionni) e della Protezione civile (Antonio Pasquale Belloi), e della Centrale di commmittenza (Cinzia Lilliu).

Gli effetti

La prima conseguenza reale del passo indietro di Gabriella Massidda è stato il rinvio del tavolo sul nuovo stadio del Cagliari. Ma, in generale, in questa situazione a preoccupare maggiormente è l’assenza del dirigente negli assessorati guidati da Pierluigi Saiu (Lavori pubblici), Giuseppe Fasolino (Bilancio e programmazione) e Marco Porcu (Ambiente). A quest’ultimo fa capo la Protezione civile che resta sguarnita proprio all’inizio della stagione più calda per gli incendi: certo, è prevista la figura del facente funzioni, che però difficilmente si assumerà responsabilità ulteriori rispetto alle ordinarie.

Sul piano dei servizi finanziari, la Giunta ha appena approvato l’ultimo rendiconto di bilancio che dovrà essere parificato dalla Corte dei Conti. Soprattutto in presenza di rilievi, la Regione non può certo fare a meno del dirigente dei Servizi finanziari. Come non potrà farne a meno quando dovrà predisporre la prossima variazione che la Giunta vorrebbe approvare e portare in Consiglio regionale subito dopo il collegato e prima della pausa di metà agosto.

Per quanto riguarda i Lavori pubblici, si sta procedendo con un’operazione di riprogrammazione dei fondi per le dighe e le strade che ora subirà una battuta d’arresto. C’è poi tutta la partita dei fondi europei la cui programmazione è coordinata dal Centro regionale di programmazione. L’ente che fa capo all’assessorato di Fasolino non ha però un direttore generale, né potrà essere nominato fino a quando non sarà individuato il successore di Gabriella Massidda.

I tempi

I tempi sono strettissimi: agosto è dietro l’angolo, a settembre comincia la sessione di bilancio per il via libera all’ultima Finanziaria della legislatura. E a febbraio si vota. Per tutti questi motivi, secondo fonti vicine a Villa Devoto, Christian Solinas sarebbe intenzionato a procedere al più presto alla sostituzione, entro una settimana al massimo. In pole position per il posto da segretario generale c’è l’ormai ex dg dei Servizi finanziari Marcella Marchionni, ma è possibile che il governatore, come ha già fatto in passato, decida di rivolgersi a qualcuno al di fuori dell’amministrazione regionale.

Le reazioni

La politica, intanto, riflette sulle dimissioni di Massidda. Dice il presidente della Regione Christian Solinas: «Una figura esemplare dell'amministrazione regionale, che in 40 anni di carriera al servizio della Regione ha dato esempio di alta professionalità e spirito di servizio nei vari incarichi ricoperti», dice della dirigente il presidente della Regione Christian Solinas, «desidero ringraziarla per il contributo di altissimo valore e specchiata professionalità dato all'amministrazione, nonché per la generosità dimostrata nel confermare la sua disponibilità a proseguire nel suo servizio in favore dell'amministrazione anche dopo il raggiungimento della pensione ed a titolo gratuito». Per il deputato di Forza Italia Ugo Cappelacci «è un esempio di dedizione alla Regione e ai sardi, che ha sempre svolto il suo compito con altissima professionalità e grande abnegazione, a prescindere dal colore delle maggioranze che si sono alternate alla guida della nostra Isola. Per l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, «Gabriella Massidda resta un pilastro insostituibile dell’amministrazione regionale, una donna leale, una professionista capace e appassionata, una dirigente preparata e con uno straordinario senso delle istituzioni».

