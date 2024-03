Regione, Marghine  fuori dal Consiglio 

Su 16 candidati, di cui dieci a Macomer, il Marghineo non riesce a piazzare nessun rappresentante in Consiglio regionale. A Macomer, nonostante la candidatura di quattro consiglieri comunali, nessuno potrà rappresentare il territorio in Regione. Le elezioni del 25 febbraio hanno fatto emergere importanti evidenze sugli equilibrii a livello locale. A Macomer vince il centrosinistra, grazie al 43,4 per cento per Alessandra Todde, contro il 39.2 di Paolo Truzzu. Con 663 preferenze, Luca Pirisi, consigliere di minoranza (Macomer 2030), esponente del Pd, è il candidato più votato. Al secondo posto la vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Maria Luisa Muzzu (FdI) con 608 voti. Seguono Annapaola Sechi (FI) con 788 voti, Gianluca Atzori (Verdi-Sinistra), con 771 voti, Gianfranco Congiu (Soru) con 761 voti e la consigliera di minoranza Rossana Ledda, (Sardegna 20venti) con 390 voti. «Da queste votazioni - dice Pirisi - emerge chiaramente come la geografia politica locale sia già mutata. Macomer ha bocciato la Giunta regionale di centrodestra e ha lanciato un segnale forte anche all’attuale maggioranza in Consiglio col sindaco Riccardo Uda, che con la Giunta Solinas aveva stretti legami. Di fronte alla profonda crisi sociale, economica e demografica, i macomeresi pretendono un cambiamento radicale nei modi e nei tempi». Una nuova stagione nel governo cittadino? «Puntiamo a guidare il dialogo con tutte le anime territoriali - dice Pirisi - al fine di alimentare una visione unitaria e attrarre milioni di euro di investimenti utili alla rinascita dei nostri paesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA