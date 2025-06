Regione espropriata: è lecito 

Al Consiglio di Stato passa la linea di Franco Ammendola. Il Consorzio industriale poteva espropriare alla Regione le aree ex Cartiera. L’ha stabilito in sede giurisdizionale la quarta sezione che ha ribaltato la sentenza con cui il Tar aveva accolto il ricorso presentato dalla Regione, annullando tutti gli atti emessi a giugno del 2023 dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, assistito dall’avvocato Maurizio Scarparo. Il Consiglio di Stato mette un punto esclamativo sul caso che aveva suscitato tensioni (e imbarazzo) tra il Consorzio e la Giunta di Christian Solinas. «Non vi è alcuna illegittimità nell’esercizio del potere espropriativo del Consorzio che, invece, appare anche in linea con il principio del risultato, specie quando, come in questo caso, l’obiettivo non si riesce a raggiungere attraverso la collaborazione e il comportamento coordinato di tutti gli enti pubblici coinvolti», scrivono i giudici della quarta sezione presieduta da Francesco Gambato Spisani.

La decisione

La scintilla che ha innescato il caso si è accesa due anni fa, quando il Consorzio industriale ha disposto l’occupazione d’urgenza per l’esproprio dei 35 ettari delle aree ex Cartiera, procedendo alla redazione del verbale di consistenza e all’immissione in possesso per l’assegnazione a nuovi insediamenti degli immobili. Ma per i giudici del Tar il Consorzio aveva violato l’accordo di programma del 4 febbraio 2009 (rivisitato nel 2011), intercorso tra Regione, Comune di Tortolì e lo stesso ente consortile. Ma l’amministrazione consortile non si è arresa e ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato. Che per di più ha tirato le orecchie agli enti che avrebbero dovuto adempiere agli accordi del programma di infrastrutturazione approvato con la delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2009, ma che hanno proceduto a passo di lumaca non mettendoli in atto. «La scelta del Consorzio di avviare il procedimento espropriativo - puntualizzano i giudici - è coerente con l’obiettivo che le stesse delibere regionali e gli stessi accordi di programma si prefiguravano di realizzare: un polo industriale della nautica. Stante la sostanziale inattività degli altri enti coinvolti nella presente vicenda, il trascorrere del tempo dalla stipula degli accordi di programma e l’interesse pubblico da perseguire, il Consorzio ha attivato il proprio potere espropriativo, proprio per perseguire il raggiungimento dell’obiettivo sotteso agli accordi e alle delibere regionali».

Il presidente

Nei giorni scorsi la Giunta Todde ha ceduto le aree ex Cartiera al Comune con il vincolo di finalità pubblica e rendendo il compendio disponibile al Consorzio. Ammendola, soddisfatto della sentenza che legittima la sua azione, lancia segnali distensivi: «Entro 15 giorni daremo parte delle aree a Saipem, consapevoli delle esigenze di questa azienda. Non saremo certo noi a ostacolare la procedura. Massima collaborazione con Regione e Comune per portare avanti i programmi concordati».

