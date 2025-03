Regione, enti locali e imprese: laboratori per il futuro 

Non si ferma il progetto "Enti pubblici, imprese e professionisti verso la sostenibilità", con i laboratori dedicati ai temi delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale, progettati appositamente per funzionari di enti pubblici sardi (Regione, Agenzie ed enti regionali, Comuni, altri enti pubblici in Sardegna).

Il piano prevede, uno specifico focus dedicato alle imprese e ai professionisti con un particolare riferimento agli argomenti oggetto dei bandi pubblicati nell'ambito del Pr Fesr (Programma regionale all'interno del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027) in svolgimento o di imminente avvio. In particolare, i laboratori forniranno informazioni e strumenti operativi per supportare le imprese sarde in un percorso di miglioramento continuo delle competenze tecniche e manageriali. Il supporto prevede inoltre un "help desk" che sarà attivo fino ad aprile 2026 per rispondere a quesiti di ordine tecnico-applicativo su tutti i Cam (Criteri ambientali minimi) e su altri quesiti di carattere ambientale, relativi agli interventi finanziati agli enti pubblici della Regione Sardegna e un'attività di "accompagnamento on the job" per gli enti pubblici di maggiori dimensioni, tesa ad affiancarli nella progettazione degli interventi programmati con il Pr Fesr 2021-2027.

«Con questo percorso - dice l'assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni - vogliamo garantire il pieno supporto agli enti locali nell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche si sviluppo. Si tratta di un'ulteriore opportunità di affiancamento che mettiamo in campo per sostenere i Comuni e le Unioni di Comuni della Sardegna nelle procedure di integrazione dei principi orizzontali di sostenibilità ambientale e sociale nei progetti presentati. Allo stesso tempo, vogliamo dare sostegno anche alle imprese e ai professionisti interessati dalle opportunità di finanziamento previste nell'ambito dei programmi comunitari, con particolare riferimento al Pr Sardegna Fesr 2021-2027 - prosegue Meloni -. Crediamo che una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, sia la base per garantire una progettazione di qualità e una più efficace partecipazione ai processi di sviluppo locale, per una Sardegna più sostenibile e inclusiva».

