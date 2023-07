«Regione e Ministero ci aiutino nel percorso» 

Per la creazione della filiera e del Comitato promotore Coldiretti Sardegna ha giocato un ruolo di primo piano. «Abbiamo aperto un percorso condiviso a tutto il settore e alle altre associazioni», sottolinea Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. «Adesso», aggiunge, «andremo avanti con la richiesta di statuto e di riconoscimento ufficiale, che è stato presentato sia all’assessorato regionale dell’Agricoltura che al ministero dell’Agricoltura e Sovranità alimentare». Il presidente regionale di Coldiretti aggiunge: «Sarà importante fare rete e creare una filiera che possa valorizzare e promuovere i nostri suinetti, ma anche intensificare la vigilanza, per evitare che i porcetti allevati fuori dall’Isola siano scambiati per sardi. C’è grande soddisfazione tra gli allevatori che, adesso, confidano che la politica in tempi stretti dia il via libera ufficiale per istituire poi il Consorzio». Cualbu, allevatore di ovini con azienda nella Nurra, aggiunge che «il comparto suinicolo è stato a lungo penalizzato per il blocco causato dalla peste suina. In attesa che tutta la Sardegna venga finalmente dichiarata esente dalla Psa è importante farsi trovare preparati con un marchio che garantisca chi alleva e chi acquista».

