«Regione e Governo uniti per il Sulcis» 

«Unità di intenti e una buona collaborazione con il ministro Urso e con il Governo nell'affrontare le crisi del polo industriale di Portovesme». Le parole dell’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani raccontano di una serenità ritrovata nei rapporti tra Regione e Governo dopo la burrasca che due giorni fa ha visto contrapposte assessora regionale e ministra del Lavoro sul fronte degli ammortizzatori sociali.

Il vertice

Ieri mattina il Ministero delle Imprese e made in Italy (Mimit) ha ospitato, infatti, il tavolo Sulcis a cui hanno partecipato l'assessore all’Industria Cani, il ministro allo Sviluppo economico, Adolfo Urso, la sottosegretaria Fausta Bergamotto insieme a tecnici e consulenti del Governo. Si è trattato di un momento di confronto sugli stati di avanzamento delle vertenze Sider Alloys, Portovesme Srl ed Eurallumina. Quello di ieri era un incontro propedeutico ai tre tavoli specifici che si terranno nelle prossime settimane. Il primo sarà quello di lunedì 20 gennaio per Eurallumina. A questo proposito l’assessore Cani ha illustrato i passi avanti rispetto al Piano di approvvigionamento energetico, in particolare all’imminente modifica del Dpcm su cui la presidente Alessandra Todde ha chiesto un incontro urgente al ministro Picchetto Fratin. Per quanto riguarda la Sider Alloys, l’incontro è stato fissato per il 30 gennaio e si dovrà tenere conto della tensione delle ultime settimane che ha portato i lavoratori a decidere il blocco delle uscite delle lavorazioni: Governo e Regione sono d’accordo sul fatto che tale situazione non è più sostenibile. L’ultimo incontro riguarderà il 5 febbraio la vertenza più “giovane”, quella delle Portovesme Srl dove, dopo la chiusura delle linee piombo e zinco, resta in piedi solo la linea del waelz e l’ipotesi del progetto litio. Urso, in accordo con la Regione, ha definito strategiche le produzioni oggi ferme, ribadendo le interlocuzioni in corso con potenziali investitori per tutto lo stabilimento.

Al Consorzio

In concomitanza con il vertice romano, il mondo metalmeccanico di Portovesme ieri mattina si è dato appuntamento nella sala assemblee del consorzio industriale di Portovesme. Le segreterie dei metalmeccanici hanno chiamato a raccolta le realtà toccate dalle crisi industriali: c’erano gli appalti della Portovesme srl, gli operai Sider Alloys e quelli in mobilità in deroga, e gli appalti dell’Enel che vanno incontro alla futura fermata della centrale. «La politica trovi gli strumenti affinché si superino le cause che hanno determinato le chiusure delle fabbriche – si legge in una nota delle segreterie territoriali di Fiom, Fsm, Uilm – se l’arrivo del gas metano può rilanciare l’Eurallumina e se il costo dell’energia manda in crisi il comparto legato alle produzioni della Glencore, si trovino le giuste contromisure, altrimenti si faccia capire qual è l’alternativa a Glencore». Sul futuro della centrale Enel i metalmeccanici chiedono che non si arrivi alla chiusura dell’impianto mentre sulla Sider Alloys puntano il dito contro la società e contro Invitalia che, dicono, «è socio al 20 per cento, ma non è stato un buon partner finanziario e soprattutto non ha controllato con attenzione lo scempio che ha portato alla situazione odierna».

