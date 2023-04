Regione e Governo, attacco alla Glencore 

«Noi abbiamo messo sul tavolo una serie di proposte chiedendo di riavviare la produzione, ma la Glencore è come un muro di gomma». Nascerà un gruppo di lavoro per tracciare il futuro della Portovesme srl, ma da queste parole della sottosegretaria Fausta Bergamotto, si evince che l’incontro che ieri ha riunito Governo, Regione, Comune e sindacati, è stato anche occasione per mettere in chiaro concetti di cui, nel Sulcis in ginocchio, forse non tutti hanno piena contezza.

L’analisi

La sottosegretaria ha, infatti, precisato alcuni elementi del vertice con Glencore: «Dispiace che qualcuno attribuisca per metà al Governo l’accordo mancato. Noi siamo pronti a percorrere ogni strada possibile – ha detto – ma occorrono chiari elementi di valutazione». E via l'elenco: «Prima di tutto la Glencore chiede che il prezzo dell’energia sia quello pre-pandemia, impossibile da ottenere. Ma abbiamo comunque messo sul piatto varie misure a sua tutela, compresa una garanzia al credito per contenere i disagi per gli alti costi energetici. Una serie di aiuti, anche per l’ipotetica riconversione, che si sommano a quelli già ottenuti, basti pensare che dallo Stato, dal 2018 a oggi, la Glencore ha già preso circa 140 milioni. Dal punto di vista anche morale, forse la multinazionale, che ha un fatturato di 275 miliardi di dollari, uno sforzo in più potrebbe anche valutarlo». Precisazioni alle quali si sono aggiunte quelle del presidente della Regione Christian Solinas: «Ci sono tutte le condizioni per riavviare gli impianti – ha detto – il progetto di riconversione è profondamente diverso da quello portato avanti nel resto d’Europa: negli stabilimenti sardi pare possa essere riservato l’onere di trattare materie particolarmente delicate sotto il profilo ambientale e della salute pubblica. Manca una normativa nazionale e comunitaria che dia indicazioni sulla gestione delle fasi di trattamento e smaltimento degli scarti di lavorazione del litio». Il presidente ha affrontato un tema delicato: «Glencore, a suo tempo, ha avuto dall’Eni i fondi per le bonifiche che dovrà fare se lascerà la Sardegna. Ci auguriamo che quei fondi esistano ancora e che la multinazionale sappia che dovrà usarli».

I sindacati

Insomma, il gruppo di lavoro chiesto da Glencore ci sarà, ma «il tempo degli alibi e dello scaricabarile è finito: – ha detto Fausto Durante, segretario regionale della Cgil – l’Italia ha bisogno delle produzioni di piombo e zinco che Glencore continua a produrre in altre parti del mondo. Ha definito altamente improbabile la possibilità di riavviare gli impianti anche con prezzi dell’energia più accessibili, e contemporaneamente, ha negato la volontà di disimpegnarsi dal Sulcis». Da cui la richiesta: «Il Governo e la Regione facciano quanto in loro potere affinché l’azienda riavvii gli impianti, richiami al lavoro diretti e indiretti, rimetta in attività la fonderia. Contemporaneamente, si verifichino in maniera stringente le reali intenzioni dell’azienda e si affermi il carattere di strategicità e di interesse nazionale delle produzioni di zinco e piombo e, più in generale, del polo dei metalli non ferrosi del Sulcis»».