Regione e Comune di Cagliari hanno firmato l’accordo di programma per il nuovo stadio. Un’intesa, sottoscritta ieri pomeriggio a Villa Devoto dalla presidente Alessandra Todde e dal sindaco Massimo Zedda, che sblocca i 50 milioni di euro destinati all’impianto che sarà intitolato a Gigi Riva. Le risorse pubbliche, ha evidenziato Alessandra Todde, «verranno utilizzate solo per stadio e palazzetto». Zedda ha parlato di un traguardo storico per Cagliari.

