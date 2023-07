«Regione danneggiata dalla fusione degli scali» Via alla battaglia legale 

Se la fusione tra gli aeroporti di Olbia e Alghero dovesse arrivare al traguardo, la Regione perderebbe uno dei suoi diritti fondamentali: quello di poter convocare in autonomia un’assemblea dei soci per poter discutere gli argomenti di suo interesse. In pratica verrebbe meno uno dei suoi poteri più importanti di indirizzo e controllo della Sogeaal, che l’amministrazione si era riservata fin dalla fondazione della società.

È questo il motivo principale dell’impugnazione delle delibere di fusione, notificato ieri dal pool di avvocati incaricato dalla Giunta, composto dal professore di diritto commerciale Gabriele Racugno e dai legali della Regione Mattia Pani e Sonia Sau.

I nodi

Ma nella battaglia giudiziaria appena iniziata c’è anche un altro fronte, non meno importante: come sta succedendo in questi giorni per la contestata privatizzazione dello scalo di Cagliari, anche le nozze tra Geasar e Sogeaal non sono state precedute da un bando pubblico. E questa, secondo agli avvocati, è una violazione delle norme che regolano l’affidamento delle concessioni di gestione aeroportuale.

Insomma: per le due società ci sarebbe il rischio di veder revocata la propria concessione, il “core business” dell’attività, che rappresenta il valore più grande per le aziende.

Il parere

D’altronde sull’integrazione degli scali del Nord Sardegna si è già espressa chiaramente – a sfavore – l’Enac, che in questo campo ha poteri pressoché assoluti. «Il progetto di fusione non può essere autorizzato fino a quando non sia data soluzione all’esigenza di mantenere in capo alla Regione Sardegna le attuali prerogative societarie», ha scritto a metà maggio l’ente nazionale per l’aviazione civile alle società interessate, «e, quindi, le correlate necessarie funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici di cui è portatrice e, comunque, fino all’espressione di un eventuale difforme parere da parte dei Ministeri concedenti, ai quali l’Ente ha comunicato le proprie valutazioni».

I passi

Quali saranno i tempi della battaglia legale? Gli avvocati ieri hanno notificato due documenti. Il primo è l’atto di citazione, con il quale vengono convocate le controparti (cioè Geasar e Sogeaal) per l’avvio del dibattimento: in questo caso le norme prevedono che non se ne parli prima di gennaio 2024.

Ecco perché è stata chiesta anche la sospensione degli effetti delle delibere di fusione: le “nozze” tra le due società sono state trascritte a metà giugno, e dopo 60 giorni (più o meno a Ferragosto) la fusione sarebbe irreversibile.

Per questo motivo i legali hanno sottolineato il «periculum in mora», cioè il danno che la Regione rischia di subire se non ci fosse uno stop immediato. Il tribunale deciderà nei prossimi giorni. E non è escluso che già la settimana prossima si possa arrivare a una risposta sulla richiesta di sospensiva, in modo da poter poi giudicare senza fretta sulla legittimità della fusione.

