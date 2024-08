«Regione contraria solo a parole» 

«La Regione solo a parole vuole bloccare la speculazione energetica delle rinnovabili. Nella pratica segue gli indirizzi nazionali del decreto Draghi (il 199 del 2021), attuato a giugno attraverso il provvedimento di Picchetto Fratin». È unanime la voce degli oppositori alla linea della Giunta che mercoledì, visto il livello di scontro, ha chiamato a raccolta Comitati territoriali e sostenitori di Pratobello 24, mentre ieri ha convocato gli ambientalisti. Regia in mano all’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, che per la seconda volta in due giorni ha provato a contenere la preoccupazione dei movimenti. «La lotta alla speculazione è anche un obiettivo di questa Giunta», ha ripetuto. Ma le posizioni restano distanti.

I richiami

«La Regione – spiega Michele Zuddas, avvocato e sottoscrittore di Pratobello 24 – farà l’unica cosa che non dovrebbe: approverà il Piano delle aree idonee, aprendo la strada a quei 6,2 gigawatt di potenza installabile che convertono la Sardegna nella terra dell’assalto». Il pomo della discordia poggia qui. «Quei 6,2 gigawatt sono l’errore a monte – dice Giuliano Urgeghe, uno dei delegati del Coordinamento dei Comitati territoriali -. Va sollevata una questione di legittimità costituzionale: vorremmo che la Regione lo facesse. Perché il decreto 199 fu varato dal Governo su legge delega del Parlamento, la 53/2021, che dava mandato all’Esecutivo di fissare le regole per la ripartizione dei 70 gigawatt assegnati all’Italia dall’Ue. Ma dei criteri nessuna traccia».

I conti

Sempre dal Coordinamento dei comitati, è Antonio Muscas a mettere sul lavoro i numeri: «Considerando sia gli abitanti che le aree già impermeabilizzate, la quota attribuita alla Sardegna non avrebbe dovuto oltrepassare i 2,5 gigawatt, soglia di poco inferiore alla potenza già installata nell’Isola. La somma supera gli 8 gigawatt, a cui vanno aggiunti i progetti che la moratoria non ferma». Pure questo è un altro tema caldo. «La presidente Todde – sottolinea Marco Pau, di Su Entu nostu – ha parlato di 37 investimenti, ma non è un dato certo. Né ha chiarito dove sono ubicati e la potenza». Sulla moratoria, la legge 5/2024 che Spanedda invita a chiamare «sospensiva», Zuddas aggiunge: «La norma prevede il blocco degli impianti che non hanno causato danni irreversibili. Ma poi la Giunta sostiene di non poter fermare i lavori iniziati, anche quando non hanno compromesso l’ambiente. Un’assurdità».

Secondo round

Muscas apre un secondo ragionamento: «La Sardegna produce 12mila gigawattora all’anno, di cui il 75 per cento derivante da fonti fossili. Ma il restante 25 di rinnovabili copre già il 40 per cento dei consumi, come impongono gli obiettivi per il 2030». Ieri a Spanedda ha consegnato un documento Stefano Deliperi, presidente del Grig, una delle associazioni ambientaliste convocate dall’assessore: «È la sintesi del percorso che ha fatto arrivare la Sardegna alla speculazione energetica in atto. Come Grig abbiamo già prodotto una lunga lista di impianti che non possono essere realizzati, perché ricadono in aree vincolate, sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli usi civici. È bene che la Regione vigili sulla corretta applicazione della legge: non è transizione energetica permettere che in Sardegna vengano autorizzati impianti pari a una potenza superiore di sette volte rispetto agli obiettivi del 2030». Intanto i Comitati chiamano alla mobilitazione a Cagliari, il 30 agosto alle 10. «Si parte dal piazzale dei Centomila per arrivare sotto il Consiglio di via Roma – annuncia Pau -. La Regione può espropriare gli impianti che danneggiano l’ambiente: eserciti i propri poteri». Una seconda manifestazione, a sostegno di Pratobello 24, è in programma a settembre, sempre nel capoluogo (ma con data da definire). Organizza il Comitato Cagliari Città metropolitana-Ventu de libertade.

