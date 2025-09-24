Regione assente, bagarre in Consiglio 

È cominciato tra le polemiche il Consiglio di ieri a tema salute, assistenza territoriale e servizi sociosanitari per disabili e anziani di Cagliari. A scatenare l’indignazione dell’opposizione l’assenza in Aula dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, a dispetto di un invito formalizzato sei mesi prima. «Una mancanza di rispetto gravissima per il Consiglio», l’ha definita Roberto Mura. «Ci dicano subito che non hanno intenzione di trattare con amministrazione di Cagliari sulla sanità», ha aggiunto Alessandra Zedda, mentre Giuseppe Farris, parlando di una seduta che ha perso di significato, ha abbandonato l’Aula. Nel frattempo, il presidente dell'assemblea Marco Benucci e la presidente della Commissione Salute e benessere dei cittadini Rita Polo informavano che Bartolazzi e i dirigenti regionali si sono resi disponibili per un nuovo dibattito a ottobre.

I servizi

Dopo le proteste è cominciata la discussione per fare il punto sulla situazione dell’assistenza territoriale, alla presenza del commissario straordinario dell’Asl 8 Aldo Atzori, Pierangelo Cappai della Consulta Comunale delle Associazioni dei disabili (Coadi) e del segretario Simg Sardegna e tesoriere dell’Ordine dei Medici Carlo Piredda. Inizialmente l’assessora alle Politiche Sociali Anna Puddu ha ricordato i risultati raggiunti dall’amministrazione, tra cui l’aggiornamento di «un Plus che non veniva aggiornato dal 2014 e che sarà sottoposto all’Aula entro dicembre» e l’apertura della «prima Casa della Salute a Sant’Elia». Tra gli ospiti, il commissario Asl Atzori è partito dalle criticità, che vedono Cagliari come «una città che ha un aumento della popolazione anziana e di persone che perdono l’autosufficienza. Il punto di riferimento deve essere il territorio, avvicinando le cure al cittadino. Al Santissima Trinità abbiamo una trentina di persone che non riusciamo a dimettere, i cosiddetti bed blocker. Se non organizziamo un sistema di presa in carico di questi pazienti si finisce per bloccare il sistema dell’ospedale».

Il futuro

Poi, le mosse dell’azienda sanitaria. «Stiamo lavorando», ha aggiunto Atzori, «sulle Centrali Operative Territoriali, che in un anno hanno preso in carico 2.239 persone, ci aspettiamo che le due Case di Comunità di Cagliari ci vengano consegnate entro il 31 marzo, e arriveranno due Ospedali di Comunità, il Binaghi e il Marino, per permettere un migliore passaggio del paziente dall’ospedale al luogo di cura. Stiamo lanciando anche altre sfide, come le trasfusioni a domicilio, e speriamo di attivare quest’anno il sistema di cure palliative territoriali». Cappai (Coadi) ha sottolineato che «spesso i tempi dell’ente pubblico, della politica e della sanità non rispecchiano i tempi della persona disabile». Infine, il segretario Simg, Piredda, ha fatto il punto sui medici di base. «In Sardegna mancano 400 camici bianchi, a Cagliari la situazione è migliore ma iniziano ad andare deserti i primi bandi. Oggi un medico con massimale ha 120 contatti al giorno, i medici non vogliono più fare questo lavoro».

