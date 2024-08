Regionali, Veneto e Liguria agitano le coalizioni  

Da settembre si entrerà in campagna elettorale permanente per le elezioni regionali ma già ora agita le acque nel centrodestra la scelta del prossimo candidato governatore del Veneto, regione a trazione leghista che FdI e Forza Italia vorrebbero candidarsi a guidare. A farsi avanti è Flavio Tosi, ex Lega ora azzurro, subito stoppato da Roberto Calderoli: «Chiederlo è legittimo. Peccato che il Veneto sia guidato dalla Lega e debba rimanere alla Lega». Ma l’opa più pericolosa è quella di Fratelli d’Italia, che potrebbe puntare su Luca De Carlo.

Sul fronte opposto resta da sciogliere per il Campo largo il nodo di un nome unitario in Liguria. Nonostante l’appello a far presto lanciato dal candidato in pectore Andrea Orlando e per quanto il Pd punti a chiudere in settimana, ma l’uscita del M5S Luigi Pirondini che rimarca come la propria candidatura sia «reale» agita le acque. Il pentastellato mette nel mirino l’ipotesi di un accordo di coalizione con Renzi: «Chi siede nella giunta di centrodestra e nella maggioranza del sindaco Marco Bucci, a Genova, non può stare nel campo largo in Regione Liguria». Ma Renzi butta acqua sul fuoco: «Conte ha avuto un’estate difficile» ma «per il futuro servono voti, non veti».

