Regionali, un mese per le liste 

Pronti, via: con il decreto del governatore Christian Solinas inizia ufficialmente la corsa verso le elezioni regionali del 2024. Si voterà domenica 25 febbraio, data che già nei giorni scorsi era emersa come prima scelta – l’alternativa più quotata era quella del 3 marzo, ora accantonata definitivamente –, e le urne rimarranno aperte solo per una giornata. La decisione fa scattare una serie di termini per le operazioni che precederanno la consultazione elettorale. Il decreto sarà pubblicato sul Buras l’11 gennaio e la prima scadenza è fissata quattro giorni dopo, lunedì 15: in questa data dovranno essere presentati tutti i simboli delle liste che intendono partecipare. La settimana successiva, il 22 gennaio – sempre lunedì – sarà il momento della presentazione dei candidati consiglieri. Insomma: i partiti hanno poco più di un mese per chiudere il discorso e non a caso quasi tutti sono già al lavoro per definire gli elenchi.

«Le liste sono quasi complete», annuncia il coordinatore della Lega e presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ieri ha riunito i vertici del Carroccio a Cagliari: la direzione è quella «della continuità del programma politico e amministrativo della giunta guidata da Christian Solinas e della maggioranza di centrodestra». I leghisti presenteranno una propria lista separata dal Psd’Az, replicando lo schema del 2019 (alle politiche i simboli erano stati presentati insieme).

Le scelte

Per quanto riguarda i nomi, bisognerà aspettare. È data per certa la conferma di tutti i consiglieri uscenti. Non ci sarà l’ex assessore Mario Nieddu, passato all’Udc, con cui però potrebbe esserci uno scambio: da settimane si parla di un avvicinamento alla Lega dell’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Le trattative però non sono ancora arrivate a un vero punto di caduta. Un altro esponente della Giunta al centro di corteggiamenti vari è Giuseppe Fasolino, eletto nel 2019 con Forza Italia. L’ex sindaco di Golfo Aranci da tempo è indicato in uscita dagli azzurri, con due destinazioni possibili: Riformatori o Psd’Az.

I sardisti hanno perso Stefano Schirru, passato in Consiglio regionale nel gruppo Alleanza Sardegna, ma dovrebbero invece tornare in pista tutti gli uscenti: una parte di questi potrebbe andare nella “lista del presidente”, se fosse confermata la candidatura – alla guida del centrodestra o eventualmente in autonomia – di Solinas. Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per Paolo Truzzu, sempre in corsa per la candidatura alla presidenza della Regione. In tanti proveranno a conquistare un posto negli elenchi di Fratelli d’Italia come candidati consiglieri. Il gruppo più nutrito arriva proprio dal Comune di Cagliari: ci saranno quasi certamente l’assessore Alessio Mereu – il primo dei non eletti nel 2019 –, Corrado Maxia e Antonello Floris.

La carica dei sindaci

Nelle liste dei Riformatori, oltre agli attuali consiglieri regionali, ci saranno il vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius e il consigliere Umberto Ticca, i sindaci Paola Secci (Sestu), Massimo Pinna (Villasor) e Concetta Spada (Domus de Maria), la vicesindaca di Selargius Gabriella Mameli e quella di San Sperate Germana Cocco, l’assessore-culturista di Capoterra Giovanni Montis e il coordinatore cittadino di Elmas Luca Fadda. Non si presenterà invece Michele Cossa.In Forza Italia è certo l’impegno di Ivan Piras, Marco Tedde e Gigi Mureddu. Nella lista cagliaritana potrebbe esserci Edoardo Tocco e non è esclusa nemmeno la candidatura dell’assessora al Lavoro Ada Lai. In pista anche Alessandra Zedda, sempre che il suo nome non prenda quota per la corsa al Comune di Cagliari.

L’opposizione

Una gara per la quale si è già prenotato Massimo Zedda, che dunque non sarà nella lista dei Progressisti per le Regionali, dove troveranno sicuramente spazio i consiglieri uscenti Francesco Agus e Gian Franco Satta. Il Movimento 5 Stelle si affida invece alle autocandidature, che dovevano essere presentate entro ieri sera: tra queste c’è quella dell’ex vicesindaco di Assemini Gianluca Mandas, sempre in prima fila agli appuntamenti di Alessandra Todde. E il Pd? Non si ricandideranno gli uscenti Gianfranco Ganau (indicato come possibile candidato sindaco a Sassari) e Cesare Moriconi, mentre l’ex consigliere regionale Lorenzo Cozzolino è dato in avvicinamento al Psi. Sicure le candidature di Gigi Piano nel Medio Campidano e Antonio Solinas nell’Oristanese. Il riferimento per l’area Fadda nel Cagliaritano sarà Fabrizio Marcello, attualmente consigliere comunale. Un salto che proveranno a fare anche Matteo Lecis Cocco Ortu, Francesco Lilliu e Camilla Soru. Quest’ultima sarà in campo contrapposta alla lista (o alle liste) del padre Renato, che oggi proseguirà la sua campagna elettorale a Santa Teresa e domani sarà a Oristano.

