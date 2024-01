Regionali, un esercito di candidati 

Mancano circa 10 giorni per presentare i nomi dei candidati consiglieri regionali e ancora nel Sulcis Iglesiente sono più le incertezze che le sicurezze. Le linee telefoniche dei partiti sono roventi, ma con un quadro regionale non ben definito in molti preferiscono tergiversare.

Centrosinistra

Nella coalizione di centrosinistra mancano ancora diversi nomi, ma le liste iniziano a prendere forma. Le proposte al vaglio della direzione provinciale del Pd ruotano attorno alle figure di Francesco Melis (vicesindaco d’Iglesias) e Alessandro Pilurzu (presidente del Consiglio comunale) che potrebbe anche aderire alla lista della candidata presidente Alessandra Todde, dove è invece certa la candidatura di Bruno Usai della Fiom Cgil. Per il Pd sono in campo anche i nomi del consigliere comunale di Carbonia Alberto Pili, di Cinzia Micheletti, della sindaca di Calasetta Claudia Mura e della consigliera iglesiente Giuseppina Lorenzoni. Per i Cinque stelle date per acquisite le candidature di Paola Massidda e Gianluca Lai, entrambi di Carbonia, ma si fa il nome anche di Alberto Fois di Sant’Antioco. Per “Sinistra futura” sembrano scontati i nomi di Luca Pizzuto di Carbonia e Gianluca Tocco d’Iglesias, mentre per il Psi in campo ci sarebbe Torello Massa e per i Progressisti Federica Siddi di Sant’Antioco e Simone Pinna d’Iglesias.

Centrodestra

Spostando l’attenzione sulla coalizione di centrodestra, la situazione più complessa sembra quella del Psd’az e il consigliere uscente Fabio Usai. Ad oggi il fronte di centrodestra non dovrebbe essere più guidato dal leader del partito che fu di Mario Melis e non si conoscono le prossime mosse. Usai quindi non ha ancora scelto, ma nulla è scontato, secondo alcuni neanche un cambio di coalizione. Più probabile sempre per i quattro mori, la candidatura di Paolo Luigi Dessì (ex sindaco di Sant’Anna Arresi). Sembra pronta invece la lista di FdI con il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, quello di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, Daniela Garau e Gigi Rubiu. Per i Riformatori quasi certe le candidature di Andrea Tunis e Patrizia Mattioni, ma in ballo ci sono anche Daniele Mele e l’ex sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda. Per Sardegna 20Venti l’unica certezza al momento è la presenza della carboniense Monica Atzori. Per la Lega scontata la candidatura dell’uscente Michele Ennas, che potrebbe essere affiancato dal sindaco di Piscinas Mariano Cogotti.

Coalizione sarda

Per la “Coalizione Sarda” capitanata da Renato Soru, le certezze ad oggi sono rappresentate dalla candidatura del segretario provinciale del Sud Sardegna di “Azione”, Maurizio Cerniglia. Discesa in campo anche per la lista “Vota Sardigna”, la quale ufficializza le candidature degli iglesienti Sandro Esu, Rita Melis e del Eddy Porcu.

