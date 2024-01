Regionali, ultimo giro: entro domani le liste  

Ultime limature. Ultimi ritocchi. Ultimi aggiustamenti. I partiti hanno ancora una manciata di ore per chiudere le candidature: entro le 20 di domani le liste – da 60 – vanno depositate nei tribunali di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio.

Le tappe

Dalle 8 di stamattina le cancellerie possono accogliere questo primo sostanzioso assaggio di Regionali 2024. Dopo di che saranno le commissioni elettorali circondariali a verificare la regolarità dei documenti presentati. Eventuali esclusioni andranno comunicate nelle ventiquattro ore successive.

FdI

Due assessori di Cagliari, Viviana Lantini e Alessio Mereu, sono in lista insieme alla presidente della Croce Rossa, Fernanda Loche. I Fratelli d’Italia sardi stanno ancora trattando sull’apertura (o meno) ai non ex An: se vincerà la linea del sì, ci sarà anche il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas.

Rosso-verdi

L’ex assessore regionale Giuseppe Dessena è candidato a Nuoro, come nel 2019. Ci riprova pure il filosofo tempiese Nicola Comerci. In corsa pure il sindaco di Villanovafranca, Matteo Castangia, e l’avvocata Alessandra Erika Obinu.

Coalizione sarda

L’ex vicesindaco di Quartucciu, Giovanni Secci, è con Soru, al pari delle sassaresi Monica Spanedda e Lisa Benvenuto, che hanno lasciato il Pd per la nuova sfida. Hanno detto sì anche il gallurese Ninni Chessa, l’ex assessore regionale Fabrizio Anedda e l’ex sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu. Vota Sardigna è la lista che ha unito indipendentisti e civici: in quota Irs ecco Gavino Sale; Adriano Sollai corre per ProgRes; Danilo Lampis e Nicoletta Pucci per Sardegna chiama Sardegna.

M5S e galassia Todde

La docente universitaria Francesca Pubusa sta coi Cinque Stelle di Cagliari. Prova il salto in Regione anche l’ex fascia tricolore di Carbonia, la grillina Paola Massidda. In lista il vicesindaco di Isili, Enrico Melis, e l’ex prima cittadina di Fonni, Anna Cicalò. Con “Uniti per Todde” ci sono Sebastian Cocco, presidente dell’Assise di Nuoro; l’avvocata di Cagliari, Luisa Giua Marassi; l’algherese Valdo di Nolfo; l’ex assessore di Quartu, Tonio Pani, in ticket con la consigliera Romina Angius. Con Sinistra futura ecco Andrea Dettori, all’opposizione nell’Assemblea di Cagliari.

Psd’Az

Il partito di Solinas si presenta alle urne con l’ex sindaco di Cabras e dirigente del partito, Efisio Trincas. In corsa il consigliere comunale di San Gavino, Nicola Orrù. Stefanio Lavra, presidente di Isre Sardegna, è candidato a Nuoro. Nel collegio di Cagliari c’è la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda. Sfida accettata anche da Solange Pes e Paolo Luigi Dessì, due consulenti in Regione, nell’ufficio di presidenza.

Pd

Tore Mattana, ex sindaco di Sarroch, ritorna alla politica. Ha detto sì anche l’ex prima cittadina di Sinnai, Barbara Pusceddu. A Sassari c’è la dirigente del partito, Maria Francesca Fantato. A Nuoro ha accettato la candidatura Raffaele Marras, ex dirigente dei giovani democratici.

Forza Italia

Rosanna Giudice, ex sindaca di La Maddalena, corre in Gallura. A Sassari c’è il consigliere regionale uscente, Marco Tedde, ex sindaco di Alghero. Rita Ragatzu, infermiera e assessora a Selargius, candidata in Senato alle Politiche del 2022, è ugualmente in partita.

I Progressisti

Maura Boi, vicesindaca di Serrenti, è candidata nel collegio di Cagliari, come la consigliera comunale di Settimo San Pietro, Elisabetta Milia, e la presidente di “Donne in campo”, Anna Maria Schirru. A Nuoro c’è l’avvocato Enzo Denti; su Sassari il primo cittadino di Cargeghe, Antonio Ruiu.

Riformatori

Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria, è uno degli amministratori locali scelti dai liberal democratici, così come i consiglieri comunali Monica Fois (Olbia), Lucia Coronas (Capoterra), Daniele Mele (Carbonia) e Katia Puddu (Guspini). Ecco ancora l’urologo Eugenio Mereu, il fisiatra Andrea Tinti e la capo di gabinetto nell’assessorato regionale all’Urbanistica, Lucia Tidu. In lista anche Andrea Tunis, figlio dell’ex senatore Gianfranco. Candidate le dirigenti Patrizia Mattioni (Consorzio di bonifica) e Orietta Andretta (Enel). Daniela Tanda è invece coordinatrice infermieristica al Brotzu.

Prima uscita

Le candidature restano blindate nella Lega e in Fortza Paris, dove hanno deciso di tenere ancora coperti i nomi in lista. Forza del popolo, invece, li svela oggi: alle 15,30 la leader e candidata alla presidenza, Maria Rosaria Randaccio, presenta a Cagliari la propria squadra.

