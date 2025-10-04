Regionali, tocca alla Calabria 

Dopo la Valle d’Aosta e le Marche la scorsa settimana, oggi e domani tocca alla Calabria scegliere il nuovo governatore. Ma sul voto pesa il rischio dell'astensionismo: nel 2021 alle urne l’affluenza si fermò al 44% e a questo giro in molti temono che il dato possa ulteriormente abbassarsi. Intanto nel centrodestra tiene banco il dibattito sulla scelta dei candidati nelle quattro regioni che vanno alle urne a fine novembre, ovvero Campania, Puglia, Toscana e Veneto. Proprio da qui l’uscente Luca Zaia fa sapere che nei territori la pazienza è ai limiti, perché «si sta andando troppo avanti coi tempi» e poi non ne resta per comporre le liste.

Corsa con dubbi

Le preoccupazioni in Calabria per una bassa affluenza sono legate anche alla ridotta presenza di pubblico alle iniziative elettorali delle ultime settimane. I cittadini tornano ai seggi con un anno di anticipo viste le dimissioni, nel luglio scorso, di Roberto Occhiuto, quota Forza Italia, presidente uscente e ricandidato. Occhiuto è finito sotto indagine ma si dichiara innocente e per questo ha deciso di “sfidare” la magistratura rimettendo nelle mani dei cittadini il proprio destino politico. Gli aventi diritto quasi un milione e 900mila. Occhiuto, vice segretario nazionale, è sostenuto da FdI, Lega, Noi Moderati, Unione di centro, Sud chiama Nord e dalle liste Forza Azzurri e Occhiuto presidente. Il principale sfidante è l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, appoggiato da Pd, Avs, Italia Viva e dalle liste “Democratici e Progressisti” e Tridico presidente. L'outsider è Francesco Toscano, di Democrazia sovrana popolare, di cui é stato uno dei fondatori (il partito corre senza alleati).

Le altre manovre

E se in Toscana, Puglia e Campania l’esito sembra abbastanza scontato con la vittoria del centrosinistra, in Veneto la coalizione che sostiene il Governo non sembra correre pericoli. Tuttavia il centrodestra cerca il colpaccio anche dove viene data in svantaggio. Con questo obiettivo in Puglia, contro il dem Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, dovrebbe scendere in campo un civico: il nome più quotato è quello dell'imprenditore Luigi Lobuono, vicino a FI, dopo che Mauro D'Attis ha fatto un passo indietro. Per la Campania sembra consolidarsi la candidatura del viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, molto vicino a Giorgia Meloni. In Toscana si sa da fine agosto che correrà Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI. La partita più spinosa resta la quadratura del cerchio sul dopo Zaia: Matteo Salvini e la premier ne hanno riparlato in un incontro riservato (un altro Meloni l'ha avuto con il capo degli azzurri, Antonio Tajani). Il bivio è sempre lo stesso: confermare la leadership della Lega o passare il testimone a un candidato dei Fratelli d’Italia, visto che il partito registra nelle regione percentuali altissime. Salvini punta sul suo fedelissimo Alberto Stefani, trentenne. Ma la premier sa bene che il Carroccio vorrà scegliere il candidato anche alle prossime elezioni in Lombardia, nel 2028. Di qui la prudenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA