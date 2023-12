Regionali, tempi stretti per le liste  

Il centrodestra non ha ancora il candidato alla presidenza, il centrosinistra ne ha addirittura due ma non ha abbandonato la speranza di far sintesi. Non proprio un quadro chiaro delle forze in campo quando alle Regionali mancano, andando bene, due mesi e venti giorni. Perché – l’ha fatto capire il governatore Christian Solinas – verosimilmente le elezioni saranno fissate il 25 febbraio. Non è l’unica soluzione possibile: per legge le elezioni potranno essere celebrate dalla quarta domenica precedente, quindi dal 28 gennaio, e non oltre la seconda successiva alla scadenza della legislatura, cioè il 3 marzo. In ogni caso, il decreto di convocazione dei comizi elettorali deve essere pubblicato almeno 45 giorni prima del voto (se fosse il 25 febbraio, entro l’11 gennaio), mentre quattro giorni dopo (l’8 gennaio, se fosse il 25 febbraio) devono essere depositati i contrassegni elettorali. Dieci giorni dopo, un mese prima delle elezioni, saranno presentate le liste.

Il caso

Alle coalizioni restano quindi poche settimane per prepararsi alla sfida elettorale. Ma c’è un altro fattore che sta agitando i partiti già impegnati in trattative estenuanti. L’articolo 8 della legge statutaria del 2013 prevede la scelta dei candidati attraverso le primarie: una disposizione mai attuata di cui, adesso, sia i Progressisti che i Riformatori chiedono l’applicazione. I primi hanno già depositato una proposta di legge ad hoc illustrata ieri: una proposta per promuovere per legge ciò che il campo largo, indicando Alessandra Todde (M5S) candidata governatrice, non ha accettato di fare: le primarie, appunto. Motivo per cui il partito di Massimo Zedda oggi sostiene la discesa in campo di Renato Soru. Ma per essere discusso, il testo dovrebbe entrare in Aula con la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del regolamento, sempre che tutti i capigruppo siano d’accordo. Cosa difficile perché il partito della candidata del Campo largo, il M5S, ha posto la contrarietà alle primarie quale condizione per far parte della coalizione. Sempre ieri, infatti, il capogruppo in Consiglio Alessandro Solinas ha spiegato all’agenzia Dire che «non ci sono i tempi e manca la serenità per affrontare una norma del genere», mentre il presidente del gruppo Dem Gianfranco Ganau l’ha già bocciata sostenendo che «non si mette mano a norme elettorali a pochi mesi dal voto». E non c’è motivo per cui il centrodestra dovrebbe prestare il fianco a una soluzione simile. «Non saremo certo noi a dire no a priori a una legge sulle primarie ma questo provvedimento meriterebbe un grande approfondimento, e non mi sembra che ci siano i tempi», ha detto Fausto Piga (FdI). «Chi non acconsentirà se ne assumerà tutte le responsabilità», ha dichiarato l’ex parlamentare dei Progressisti Luciano Uras. Secondo Massimo Zedda, «il Consiglio è obbligato a pronunciarsi, il rischio è mandare sub iudice le prossime regionali perché qualsiasi cittadino sarebbe legittimato a presentare ricorsi per la mancata applicazione della legge, anche prima delle elezioni, magari subito dopo la convocazione di comizi elettorali». Per il capogruppo Francesco Agus, «il tema è prima di tutto politico: c’è il rischio che il prossimo Consiglio venga eletto da un terzo del corpo elettorale». Esiste un’altra proposta per l’attuazione dell’articolo 8 della statutaria ed è firmata dai Riformatori. «Sarà depositata nei prossimi giorni – ha annunciato il coordinatore regionale Aldo Salaris – perché si tratta di un fatto di democrazia».

Intanto, ieri la direzione regionale del Pd ha approvato il regolamento per la selezione delle candidature a consigliere e ha fissato al 18 dicembre la scadenza per l’approvazione delle liste da parte della direzione. (ro. mu.)

